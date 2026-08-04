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        Haberler Sağlık Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan sağlık yatırımlarına ilişkin açıklama

        Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan sağlık yatırımlarına ilişkin açıklama

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şanlıurfa ve Ordu Şehir Hastaneleri ile Bursa Çekirge Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesinin açılış ve taşınma süreçlerine ilişkin çalışmaların sürdürüldüğünü duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 00:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Memişoğlu'ndan sağlık yatırımlarına ilişkin açıklama

        Bakan Memişoğlu, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, sağlık şaheserlerini vatandaşların hizmetine sunmak için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

        Memişoğlu, şunları kaydetti:

        "Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantılarda, Şanlıurfa ve Ordu Şehir Hastanelerimiz ile Bursa Çekirge Ali Osman Sönmez Devlet Hastanemizin açılış ve taşınma süreçlerini kapsamlı bir şekilde ele aldık. Güçlü sağlık altyapımızı yeni yatırımlarla daha da ileri taşıyarak Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz."

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