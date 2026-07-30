Yaz yorgunluğunun altından hormon dengesizlikleri çıkabilir

Tiroit bezinin az ya da fazla çalışması, insülin direnci, kortizol hormonundaki dengesizlikler ve D vitamini eksikliğinin, yaz sıcaklarıyla birleştiğinde yorgunluğu daha da ağırlaştırabildiğine dikkat çeken Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fulya Akın, "Elektrolit dengesizliği ve tansiyon düşüklüğünün yanı sıra çarpıntı, aşırı terleme, sıcağa tahammülsüzlük, yemek sonrası uyku hali, ani açlık, cilt kuruluğu, saç dökülmesi ve ödem gibi belirtilerin gözlemlenmesi halinde yorgunluğun nedeninin araştırılması kıymetli" şeklinde konuştu.

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TİROİT BOZUKLUKLARI SICAĞA TAHAMMÜLÜ AZALTIYOR

Tiroit bezi ve hormonlarının vücudun ısı dengesini ve metabolizmayı düzenlediğinin altını çizen Akın, “Tiroidin fazla çalışması; çarpıntı, aşırı terleme ve sıcağa tahammülsüzlük gibi belirtilere yol açabilir. Hipotiroidi olarak adlandırılan tiroidin az çalışması durumunda ise yorgunluk, enerji düşüklüğü, sürekli uyku hali, cilt kuruluğu, saç dökülmesi ve ödem görülebilir. Bu nedenle ‘Sıcaktan bunalıyorum’ veya ‘Sıcak beni çok yoruyor’ diyen kişilerde, teşhis edilmemiş bir tiroit bezi bozukluğu söz konusu olabilir” dedi.

DONDURMA KAN ŞEKERİ DENGESİNİ BOZUYOR

İnsülin direnci ve kan şekeri dalgalanmalarının da halsizliği artırabileceğini belirten Akın, “Özellikle yemeklerden sonra ortaya çıkan uyku hali, ani açlık hissi ve huzursuzluk, kan şekerindeki dalgalanmalara işaret edebilir. Yaz aylarında değişen beslenme düzeniyle birlikte dondurma, soğuk şekerli gıdalar ve serinletici meyvelerin fazla tüketilmesi de bu dalgalanmaları artırabilir” dedi.

KAPALI ORTAMDA ÇALIŞANLARDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ GÖRÜLEBİLİR

Yaz aylarında D vitamini eksikliğinin daha az beklenen bir durum olsa da kapalı ortamda çalışanlarda ve yoğun güneş kremi kullananlarda görülebileceğini vurgulayan Akın, “Bu nedenle halsizlik, enerji düşüklüğü ile kas ve kemik ağrıları yaşayan kişilerde D vitamini eksikliği de göz önünde bulundurulmalı” uyarısında bulundu.

GEÇMEYEN YORGUNLUK KONTROL EDİLMELİ

Kortizol dengesizliklerinin de yorgunluğa yol açabileceğini belirten Akın, “Kortizol eksikliğinde sabah yataktan kalkmakta güçlük, stresle başa çıkamama, genel yorgunluk ve enerji düşüklüğü görülebilir. Dinlenme, yeterli su tüketimi ve uykuya rağmen geçmeyen kronik yorgunluğa; açıklanamayan kilo alımı veya kaybı, sıcağa tahammülsüzlük, çarpıntı, ellerde titreme, cilt kuruluğu, saç dökülmesi, ödem, yemek sonrası uyku hali ya da ani kan şekeri düşüşleri eşlik ediyorsa mutlaka bir endokrinoloji uzmanına başvurulmalı” dedi.