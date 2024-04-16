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        Haberler Müzik Saint Levant, Coachella festivalindeki performansını Gazze'ye adadı

        Saint Levant, Coachella'daki performansını Gazze'ye adadı

        Kudüs doğumlu rap müzisyeni Saint Levant, Los Angeles'ta gerçekleşen ve dünyanın en büyük müzik festivalleri arasında yer alan Coachella'daki sahne performansını Gazze'deki Filistinlilere adadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 14:10 Güncelleme: 16.04.2024 - 14:10
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        Performansını Gazze'ye adadı
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        Ünlü rapçi Saint Levant, dünyanın en popüler müzik festivallerinden olan Coachella'da sahne aldı. Konserdeki konuşmasında çocukluğunun Gazze'de geçtiğini dile getiren Levant; "Umarım hepiniz son altı aydır Gazze halkının acımasız bir soykırıma uğradığının farkındasınızdır. Filistin halkı son 75 yıldır acımasız bir işgale maruz kalıyor. Burada sahnede sadece ben değil, tüm Arap dünyası var" dedi.

        Müzisyen, Filistin halkının yeniden ayağa kalkacağına işaret ederek; "Biz Filistinliler yalnızca direnişi biliriz. Geri döneceğiz ve yurdumuzu yeniden inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Sanatçının konserdeki konuşması, internette ve sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

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        Çok sayıda kişinin paylaştığı videoda Levant'un konuşmasının ardından Filistin bayraklarının sallandığı ve kalabalığın 'Özgür Filistin' sloganları attığı görüldü.

        Müzisyen, festivalde; 'Deira', 'Mistakes', 'By the Sea' ve 'Nails' adlı şarkılarına yer verdi.

        Kudüs'te doğan ve çocukluk yıllarını bir süre Gazze'de geçiren 23 yaşındaki şarkıcı, 2007'de ailesiyle Ürdün'ün başkenti Amman'a taşınmak zorunda kaldı.

        İlk müzik çalışması '1001 Nights'ı 2021'de yayınlayan Saint Levant, ilk albümü 'From Gaza, with Love'u geçen sene piyasaya sürdü.

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