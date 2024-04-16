Ünlü rapçi Saint Levant, dünyanın en popüler müzik festivallerinden olan Coachella'da sahne aldı. Konserdeki konuşmasında çocukluğunun Gazze'de geçtiğini dile getiren Levant; "Umarım hepiniz son altı aydır Gazze halkının acımasız bir soykırıma uğradığının farkındasınızdır. Filistin halkı son 75 yıldır acımasız bir işgale maruz kalıyor. Burada sahnede sadece ben değil, tüm Arap dünyası var" dedi.

Müzisyen, Filistin halkının yeniden ayağa kalkacağına işaret ederek; "Biz Filistinliler yalnızca direnişi biliriz. Geri döneceğiz ve yurdumuzu yeniden inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.