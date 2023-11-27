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        Sakarya'da Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen programda toplu iftar yapıldı

        Sakarya'da, en temel ihtiyaçlarından mahrum bırakıldıkları için günlerini oruçlu geçiren Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen "Sizinle İftar Gazzeli Kardeşlerimizle İftihar Ediyoruz" programında toplu iftar gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 19:26 Güncelleme: 27.11.2023 - 19:26
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        Sakarya'da Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen programda toplu iftar yapıldı
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        Sakarya'da, en temel ihtiyaçlarından mahrum bırakıldıkları için günlerini oruçlu geçiren Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen "Sizinle İftar Gazzeli Kardeşlerimizle İftihar Ediyoruz" programında toplu iftar gerçekleştirildi.

        İstanbul'da bulunan Filistin İnisiyatifince, Sakarya İHH Kadın Kolları ve Genç İHH'nın desteğiyle Kampüs Camisi'nde düzenlenen etkinlikte akşam namazını eda eden yaklaşık 250 kişi, daha sonra simit, peynir, salatalık, çay ve sudan oluşan iftariyeliklerle oruçlarını açtı.

        İftarın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Filistinliler için hep birlikte dua edildi.

        Sakarya İHH Kadın Kolları Başkanı Meryem Tan, AA muhabirine, Filistinlilerin daha önce de abluka altında yaşamaya devam ettiğini ama şu anda hukuksuzca işlenen bir katliama maruz kaldıklarını söyledi.

        Kardeşlerinin savaş mağduriyeti yaşadığına dikkati çeken Tan, "Bu anlamda bizler de madden ve manen neler yapabilirizin derdine düştük. Zaman zaman eylemler yapıyoruz. Bugünkü eylemimiz de yine İstanbul'da Filistin İnisiyatifinin başlatmış olduğu organizasyonun Sakarya'daki devamlılığıdır. Bu noktada katılım sağlayan sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülerimize, İHH olarak eyleme katılan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

        Tan, insanların bu tür etkinlikler sayesinde saldırılara tepkisini verebildiğini ifade ederek, "O yüzden bu organizasyonlarımızın çok önemli olduğunu, eylemlerimizin bu kadarla sınırlı kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki hukuki süreçlere dikkat ederek eylemlerimize devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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