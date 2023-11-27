Sakarya, Bartın ve Düzce'de olumsuz hava şartları etkili oluyor Sakarya, Bartın ve Düzce'de olumsuz hava şartları günlük hayatı etkiliyor.

Sakarya, Bartın ve Düzce'de olumsuz hava şartları günlük hayatı etkiliyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyı Kocaali ilçesinde balıkçılar, hızı saatte 33 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar ve 4 metre yüksekliğindeki dalgalar nedeniyle denize açılamadı.

Bölgede etkisini sürdüren rüzgar, Melenazğı Limanı'nda balıkçı iskelelerine de zarar verdi.

Geceden bu yana limanda bekleyişini sürdüren balıkçı Hüseyin Tan, AA muhabirine, "Çok şükür büyük maddi kaybımız yok. Devlet büyüklerimizden ricamız, bir an önce Melenağzı Limanı'nın girişine mendirek yapmalarıdır." diye konuştu.

Öte yandan Taraklı ilçesinde başlayan kar yağışının ardından tarihi konakların çatıları beyaz örtüyle kaplandı.

- Bartın

Bartın'da da dün sabah saatlerinden itibaren fırtına ve yağışın etkili olduğu kentte, Amasra, Kurucaşile ilçeleri ile sahil köylerinde, denizde dev dalgalar oluştu.

Dalgaların yanı sıra denizin taşıdığı taş ve rüsubat, Güzelcesihar sahilindeki çay bahçesi ve büfelerde hasar oluşturdu. Dev dalgalar, Güzelcehisar Lav Sütunları'ndaki ahşap yürüyüş yoluna da zarar verdi.

Öte yandan kar yağışının etkili olduğu kentte yüksek kesimler beyaza büründü. Merkez ilçeye bağlı Güzelcehisar köyü yolu da karla kaplandı.

- Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

İlçe merkezinde denize sıfır noktada bulunan balıkçı barınağında teknelerin bir kısmı karaya çekildi.

Balıkçılar, ağlar başta olmak üzere malzemelerini barınakların rüzgardan korunaklı kapalı alanlarına getirdi.

Bazı tekneler mendirek ve dalga kıranın bulunduğu alanda demirledi, bir kısmı ise rüzgarın daha sakin olduğu çevre limanlara yönlendirildi.