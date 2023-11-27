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        Sakarya'daki darbe girişimi davasında 145 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi

        Sakarya'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik davada verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından 74'ü tutuklu 145 sanığın yeniden yargılanması sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 17:51 Güncelleme: 27.11.2023 - 17:51
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        Sakarya'daki darbe girişimi davasında 145 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi
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        Sakarya'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik davada verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından 74'ü tutuklu 145 sanığın yeniden yargılanması sürüyor.

        Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince Ferizli ilçesinde yer alan ceza infaz kurumu içindeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

        Duruşmada, sanık ve avukatlarının, cumhuriyet savcısının 121 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 17 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis, 1 sanığın beraati ve 6 sanığın dosyasının ayrılması şeklindeki mütalaasına karşı savunmalarının alınmasına devam edildi.

        Tutuklu sanık C.C, mütalaaya katılmadığını belirterek, "Terör saldırısı bahanesiyle valiliğe gönderildim. Darbe bildirisini duymadım. Valilikte hiçbir suça karışmadım, emir komuta dışına çıkarak polise sığındım. Ben FÖTÜ'cü değilim. FETÖ'cü Uğur Coşkun'la fikir ve eylem birliği içiresinde olmam mümkün değildir. Suçsuzum. Silah kullanmadım, darbe amaçlı kimseyle emir vermedim, hareket etmedim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Tutuklu sanık Ü.Ş. de mütalaayı kabul etmediğini, daha önceki beyanlarını tekrar ettiğini, olay anında uzman erbaş olarak Taşkısığı Kışlası'nda görev yaptığını kaydetti.

        Ü.Ş, eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun'un okuduğu sözde sıkı yönetim direktifini duymadığını öne sürerek, "Hiç kimseyle fikir ve eylem birliği içerisinde olmadım. Daha önce beraat ettim. Yargıtay ilamına uyulmamasını ve beraatimi talep ederim." diye konuştu.

        Tutuklu sanık M.K. de olay günü üsteğmen olarak görev yaptığı Sakarya Kışlası'ndan terör saldırısı ihbarıyla Valiliğe götürüldüklerini savunarak, şunları kaydetti:

        "Ahmet Üzer, valilik binasına doğru ilerleyerek 'TSK yönetime el koydu, valilik binasını boşaltın. Emri yerine getirmeyenler sıkı yönetim mahkemelerinde yargılanacaklar.' dedi. Ahmet Üzer bana ve sanık C.B'ye valilik nizamiyesini kontrol altına almamızı emretti. Bu işe karışmamaya karar verdik, Ahmet Üzer'in emrini yerine getirmedik ve otluk alana geçtik. Ondan saklandığımız, onunla ve fikir eylem birliği içerisinde olmadığımız kamera kayıtlarıyla sabittir. FETÖ ile hiçbir bağım yoktur. Darbe girişimi başarılı olsaydı destek vermediğim ve emirlere uymadığım için sıkı yönetim mahkemelerinde yargılanacaktım. Hakkımda temyiz başvurusu olmadığından tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

        Tutuklu sanık H.Ö. de olay tarihinde astsubay olarak görev yaptığını belirterek, cumhuriyet savcısının mütalaasını kabul etmediğini belirtti.

        Albay Coşkun'un alarm vermesi üzerini kışlaya çağrıldıklarını, buradan da terör saldırısı ihbarıyla valilik bölgesine gönderildiğini öne süren H.Ö, "Ahmet Üzer, C kapısının oradaki yolu kapatmamızı emretti. 'Vatandaşı geçirmeyin, kavşağı kapatmak için size araç göndereceğim.' dedi. Ben asla yol kesmedim, gelen aracı da vatandaşa engel olmaması için kaldırttım. FETÖ'cü ve darbeci değilim. Bu yapıyla hiçbir bağım yoktur. Beraatimi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

        Diğer sanık ve avukatları da cumhuriyet savcısının mahkumiyete yönelik mütalaasına katılmadığını ifade ederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, esasa ilişkin savunmaların alınmasına devam edilmesi için duruşmaya yarına kadar ara verdi.

        - Dava süreci

        Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 222 sanıklı davada 15 Ağustos 2018'de verdiği kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından bazı sanıklar ile müşteki avukatları, dosyayı temyize götürmüştü.

        Yerel mahkemenin verdiği hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun ve eski Merkez Komutanı Albay Ahmet Üzer'e "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamıştı.

        Sanıklar Fatih Gümüş, Hakan Güler ve Emrah Boyalı'ya verilen "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasını onayan Yüksek Mahkeme, sanık İsmail Şenyüz'ün "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan çarptırıldığı 6 yıl 3 ay cezayı da uygun bulmuştu.

        3. Ceza Dairesi, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan Şenyüz'ün de aralarında bulunduğu 71 sanık hakkında verilen beraat kararını da onamıştı.

        Yüksek Mahkeme, 94 sanığa "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen beraat ile 52 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan verilen mahkumiyet kararlarını bozmuştu.

        Sakarya 2. Ağır Mahkemesi, Yargıtay'ın kararının ardından "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onanan eski askerler Uğur Coşkun ve Ahmet Üzer ile vefat eden 1 tutuksuz sanığın dosyasının ayrılması yönünde hüküm kurmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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