Çocuk kitabı yazarı Tuğtağ, Sakarya'da öğrencilerle buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Çocuk-Yazar Buluşmaları, Yazar Melih Tuğtağ'ın katılımıyla gerçekleşti.

Sosyal Gelişim Merkezi konferans salonunda çocuklara yönelik yapılan etkinliklere bir yenisi daha eklendi.

Çocuk kitabı yazarı Tuğtağ, miniklere sohbet havasında keyifli zaman yaşattı.

Çok sayıda dinleyicinin katıldığı etkinlikte öğrenciler, Yazar Tuğtağ'a merak ettiklerini de sordu.

Program, öğrencilerin kitap imzalatmasının ardından sona erdi.