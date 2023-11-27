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        Çocuk kitabı yazarı Tuğtağ, Sakarya'da öğrencilerle buluştu

        Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Çocuk-Yazar Buluşmaları, Yazar Melih Tuğtağ'ın katılımıyla gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 16:10 Güncelleme: 27.11.2023 - 16:13
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        Çocuk kitabı yazarı Tuğtağ, Sakarya'da öğrencilerle buluştu
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Çocuk-Yazar Buluşmaları, Yazar Melih Tuğtağ'ın katılımıyla gerçekleşti.

        Sosyal Gelişim Merkezi konferans salonunda çocuklara yönelik yapılan etkinliklere bir yenisi daha eklendi.

        Çocuk kitabı yazarı Tuğtağ, miniklere sohbet havasında keyifli zaman yaşattı.

        Çok sayıda dinleyicinin katıldığı etkinlikte öğrenciler, Yazar Tuğtağ'a merak ettiklerini de sordu.

        Program, öğrencilerin kitap imzalatmasının ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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