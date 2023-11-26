Davutoğlu´ndan rezerv alan yasasına tepki GELECEKPartisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, rezerv alan yasasına tepki göstererek, "Hazine arazilerini talan ettikleri yetmedi. Şimdi vatandaşa diyorlar ki senin bu bölgeni ben rezerv alan ilan ediyorum. İstimlak ediyorum. Evden çıkacaksın. Ben sana başka bir yerden vereceğim. Çünkü orası kupon arazi oralarda rant var." dedi.

GELECEKPartisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, rezerv alan yasasına tepki göstererek, "Hazine arazilerini talan ettikleri yetmedi. Şimdi vatandaşa diyorlar ki senin bu bölgeni ben rezerv alan ilan ediyorum. İstimlak ediyorum. Evden çıkacaksın. Ben sana başka bir yerden vereceğim. Çünkü orası kupon arazi oralarda rant var." dedi.

Gelecek Partisi Sakarya 2´inci Olağan Kongresine Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile partisinin il ve ilçe örgütleri katıldı. Kongrede konuşan Davutoğlu, KYK yurtlarındaki asansör arızalarına değinerek, "KYK yurtlarındaki asansörleri bile tamir etmekten acizsiniz. KYK yurtlarında gençler asansörde ölüyor, intihar ediyor. Ankara'da, İstanbul'da lüks mekanlarda sefa sürüyorsanız dava şehri Sakarya'dan sesleniyorum; sonunuz yakındır. Allah da millet de bu istismara izin vermez.´´ diye konuştu.

Rezerv alan yasasına da tepki gösteren Davutoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Yeni yasa çıktı, arkadaşlarımız direndiler, uyardılar söz dinlemedi iktidar. Ne yasası biliyor musun? Rezerv Alan Yasası. Kentsel dönüşüm için rezerv alanlar. Ne demek rezerv alan? Kentsel dönüşüm için ve diğer projeler için belli alanları rezerv tutuyorsun. Bu genellikle boş alanlarda olurdu. Şimdi yeni çıkan yasayla rezerv alan için istimlak hakkı verildi. Hazine arazilerini talan ettikleri yetmedi. Şimdi vatandaşa diyorlar ki senin bu bölgeni ben rezerv alan ilan ediyorum, istimlak ediyorum. Evden çıkacaksın, ben sana başka bir yerden vereceğim. Çünkü orası kupon arazi, oralarda rant var. Bunlar bunun hesabını nasıl verecekler bilemiyorum. İşte Sakarya'da 4 yıl önce bunun için sesimizi yükseltmiştik. Yapmayın diye bunun için seslenmiştik. Bana olan şahsi öfkeleri dolayısıyla bir üniversiteyi kapattılar. Şimdi göreceksiniz orayı rezerv alan ilan edip ranta açmaya çalışacaklar."

'GAZZE YANIYOR'

İsrail´in Filistin´e yönelik katliamları üzerinden hükümete yüklenen Davutoğlu, "Biz gidersek Gazze düşer, biz gidersek Saraybosna düşer. Biz gidersek Semerkant düşer dediler. Birçok şey söylediler. Gazze düştü, Gazze yanıyor. Ve bugün iktidarda olanlar o Gazze´ye saldıranlara 263, o zaman ki rakam şimdi 300´e yaklaştı. 300 gemi. Buradan Hendek´e kadar gemi konvoyuyla İsrail askerine yakıt, İsrail askerine demir çelik, İsrail askerine gıda gönderenler millet ve Allah önünde hesap veremeyecekler." ifadesini kullandı.