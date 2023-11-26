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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Sakarya il kongresine katıldı

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Sakarya İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 18:13 Güncelleme: 26.11.2023 - 18:34
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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Sakarya il kongresine katıldı
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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Sakarya İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'ne katıldı.

        Davutoğlu, Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, eğer bir davadan, idealden, siyasi ahlak ve erdemden bahsedilecekse ve bir yer aranıyorsa oranın Sakarya olduğunu dile getirdi.

        Partinin kuruluş sürecinden bahseden Davutoğlu, "Gelecek Partisi'nin ideali varsa; yere düşürülen ahlaki değerlerimizi ayağa kaldıracağız. Sarsılan aile yapımızı koruyacağız. Kadınlarımızı asla şiddete maruz bırakacak iklimde bırakmayacağız. Gençlerimize umutla inşa edecekleri gelecek getireceğiz. Devletimizi ayağa kaldıracağız. Devlet bizim devletimiz, kimsenin şahsi mülkü değil. Hazine bizim hazinemiz, hiç kimsenin şahsi hazinesi değil. Toprak bizim toprağımız, kimsenin toprağı değil." diye konuştu.

        Davutoğlu, kuruluş sürecinden şimdiye kadar partiye destek veren teşkilatlara teşekkür ederek, görevini Sinan Gedik'e devreden Sakarya İl Başkanı Fatih Sevindik'e başarılar diledi.

        Konuşmanın ardından, partililere 31 Mart 2024'teki yerel seçimler için Arifiye ilçesinde belediye başkan adayı olarak belirledikleri Metin Demirkol'u tanıtan Davutoğlu, "Adım adım bütün il ve ilçelerde tespitlerimizi sürdürüyoruz. Saadet Partisi ile de inşallah istişarelerimizi sürdüreceğiz. Şu anda yüzlerce seçim bölgesinde hazırlıklarımızı tamamladık. Gümbür gümbür geleceğiz. Allah hayırlı mübarek eylesin." ifadelerini kullandı.

        Tek listeyle seçime gidilen kongrede Sakarya İl Başkanlığına Sinan Gedik seçildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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