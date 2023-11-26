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        Kocaali'de kuvvetli rüzgar elektrik direklerini yıktı

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle elektrik direkleri devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 13:16 Güncelleme: 26.11.2023 - 13:18
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        Kocaali'de kuvvetli rüzgar elektrik direklerini yıktı
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        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle elektrik direkleri devrildi.

        Kent genelinde dün gece saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kuvvetli rüzgar, ilçede elektrik akışını sağlayan bazı beton direklerin kırılmasına ve devrilmesine neden oldu.

        Hatların kopmasıyla yaklaşık 1,5 saat elektrik kesintisinin yaşandığı ilçede, SEDAŞ ekiplerinin bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden elektrik akışı sağlandı.

        Öte yandan Kocaali'nin kıyı kesiminde, olumsuz hava koşulları nedeniyle denizde dalga boyunun yükseldiği gözlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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