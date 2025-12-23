Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı Çevre Yolu'ndan Kuyudibi Kavşağı'na kadar kesintisiz ulaşım sağlayacak Alparslan Türkeş Caddesi'nde üstyapı çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, asfalt öncesi PMT seriminin başladığı 700 metrelik duble yolla Çevre Yolu'ndan şehir merkezine uzanan güzergahın 4 kilometreye çıkacağı bildirildi.

Yeni güzergah sayesinde D-100 kara yolu, Anadolu Otoyolu ve D-650 kara yolu üzerinden gelen sürücülerin Çevre Yolu'ndan şehir merkezine kesintisiz şekilde ulaşabileceği belirtilen açıklamada, kent merkezinden otoyollara ve çevre ilçelere ulaşımda da önemli bir alternatif oluşturulacağı, Alparslan Türkeş Caddesi'nde asfalt serimi, kaldırım ve bisiklet yolu imalatları gerçekleştirileceği kaydedildi.

- Serdivan'da trimer kazısı ve asfalt serimi devam ediyor

Serdivan Belediyesi ekipleri, ilçedeki ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince İstiklal Mahallesi'nde trimer kazısı ve asfalt serimi çalışmalarının devam ettiği, yenilenen yol sayesinde bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesinin planlandığı kaydedildi.