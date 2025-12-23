Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı Çevre Yolu'ndan Kuyudibi Kavşağı'na kadar kesintisiz ulaşım sağlayacak Alparslan Türkeş Caddesi'nde üstyapı çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 16:30 Güncelleme: 23.12.2025 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'dan kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı Çevre Yolu'ndan Kuyudibi Kavşağı'na kadar kesintisiz ulaşım sağlayacak Alparslan Türkeş Caddesi'nde üstyapı çalışmalarına başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, asfalt öncesi PMT seriminin başladığı 700 metrelik duble yolla Çevre Yolu'ndan şehir merkezine uzanan güzergahın 4 kilometreye çıkacağı bildirildi.

        Yeni güzergah sayesinde D-100 kara yolu, Anadolu Otoyolu ve D-650 kara yolu üzerinden gelen sürücülerin Çevre Yolu'ndan şehir merkezine kesintisiz şekilde ulaşabileceği belirtilen açıklamada, kent merkezinden otoyollara ve çevre ilçelere ulaşımda da önemli bir alternatif oluşturulacağı, Alparslan Türkeş Caddesi'nde asfalt serimi, kaldırım ve bisiklet yolu imalatları gerçekleştirileceği kaydedildi.

        - Serdivan'da trimer kazısı ve asfalt serimi devam ediyor

        Serdivan Belediyesi ekipleri, ilçedeki ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince İstiklal Mahallesi'nde trimer kazısı ve asfalt serimi çalışmalarının devam ettiği, yenilenen yol sayesinde bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesinin planlandığı kaydedildi.

        Açıklamada, çalışmalar kapsamında Porsuk, Kavaklı ve Örer sokaklarında trimer kazısı ve sıcak asfalt serimine başlandığı aktarıldı.

        - SUBÜ öğrencileri huzurevini ziyaret etti

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Geyve Meslek Yüksekokulu (MYO), sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Hendek Melek Nişancı Huzurevi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

        SUBÜ'den yapılan açıklamada, İnsan Kaynakları Yönetimi Programı öğrencilerinin, Geyve MYO Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Faruk Yahşi, Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Özsoy ve Öğretim Görevlisi Yasin Atalay rehberliğinde huzurevi sakinleriyle bir araya geldiği ve huzurevi sakinleriyle sohbet ederek yaşam tecrübelerini dinlediği kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yahşi, üniversitenin temel misyonlarından birinin de "topluma hizmet" anlayışı olduğunu aktardı.

        Huzurevi yönetimi ve sakinlerine teşekkür eden Yahşi, "Öğrencilerimizin henüz eğitim aşamasındayken sosyal sorumluluk bilinci kazanmalarını ve içinde yaşadıkları toplumun her kesimine dokunmalarını çok önemsiyoruz. Hendek Melek Nişancı Huzurevi sakinlerimizin hayır dualarını aldık, onlarla sohbet ettik. Gelecekte farklı görevler üstlenecek öğrencilerimizin insan odaklı vizyon geliştirmeleri için bu tür buluşmalar büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"

        Benzer Haberler

        Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 1 tutuklama
        Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 1 tutuklama
        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki "yasa dışı dinleme" davasının sanıkları yen...
        Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki "yasa dışı dinleme" davasının sanıkları yen...
        Sakarya merkezli FETÖ operasyonu: 3 tutuklama
        Sakarya merkezli FETÖ operasyonu: 3 tutuklama
        Sakarya merkezli toplam 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 3 şahıs tutuklandı
        Sakarya merkezli toplam 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 3 şahıs tutuklandı
        FETÖ'ye yönelik Sakarya merkezli operasyonda 3 zanlı tutuklandı
        FETÖ'ye yönelik Sakarya merkezli operasyonda 3 zanlı tutuklandı