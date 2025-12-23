Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki "yasa dışı dinleme" davasının sanıkları yeniden hakim karşısında

        Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki "yasa dışı dinleme" davasında yerel mahkemece verilen kararların bölge adliye mahkemesince (istinaf) hukuka uygun bulunmaması üzerine 6'sı tutuklu 8 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 13:27 Güncelleme: 23.12.2025 - 13:27
        Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki "yasa dışı dinleme" davasının sanıkları yeniden hakim karşısında
        Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki "yasa dışı dinleme" davasında yerel mahkemece verilen kararların bölge adliye mahkemesince (istinaf) hukuka uygun bulunmaması üzerine 6'sı tutuklu 8 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

        Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar A.Y, E.Ö, G.A, M.D, M.I. ve Z.T. ile taraf avukatları katıldı.

        Söz alan müşteki avukatları, istinaf kararındaki aleyhe hususları kabul etmediklerini belirterek, eksik hususların giderilmesini ve sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık avukatları, istinafın kararına katıldıklarını söyleyerek, müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

        Sanıklar da suçlamaları kabul etmedi, tahliye talebinde bulundu.

        Dinlenilen tanık S.Ş, 2003-2007 yıllarında Kahramanmaraş'ta üniversite okurken örgütle irtibatlı evde kaldığını anlatarak, sanık M.I'nın bir dönem burada "ev ağabeyliği" yaptığını öne sürdü.

        Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

        Sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve taraflara esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesini kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.

        - Süreç

        Sakarya'da aralarında eski il emniyet müdürleri firari Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay ile firari eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça'nın da yer aldığı, meslekten ihraç edilen 10 emniyet mensubunun yargılandığı "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin dava ile aynı sanıklar hakkında FETÖ'ye yönelik açılan dava birleştirilmişti.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan 257 sayfalık iddianamede, 10 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "iftira", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "silahlı terör örgütü üyeliği", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek ve suç uydurmak" suçlarından cezalandırılması isteniyordu.

        Firari sanık Murat Akça'nın eşi firari Deniz Akça'nın dosyası da 5. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün Sakarya Bölge Adliye Mahkemesince bozulması üzerine bu dosyayla birleştirilmişti.

        Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyetince, 13 Mart'ta görülen karar duruşmasında, 8 sanığın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "iftira", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek" ve "suç uydurma" suçlarından beraati kararlaştırılmış, firari sanıklar Aktaş, Murat Akça ve eşi Deniz Akça'nın dosyaları ayrılmıştı.

        Sanıklar A.A. A.Y. E.Ö, G.A, M.D, M.I. ve Z.T'yi, "silahlı terör örgütü" üyeliği suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırarak tutuklama kararı veren mahkeme heyeti, Bilkay hakkında İzmir'de aynı suçtan mahkumiyet aldığı için davanın reddine karar verilmesi yönünde hüküm kurmuştu.

        Heyet, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan ise 8 sanığa 5 yıl 7 ay 15'er gün hapis cezası vermişti.

        "Haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan sanık A.A'yı 15 mağdura karşı 30 yıl 90 ay, A.Y'yı 16 mağdura karşı 32 yıl 96 ay, E.Ö'yü 2 mağdura karşı 4 yıl 12 ay, G.A'yı 6 mağdura karşı 12 yıl 36 ay, M.D'yi 14 mağdura karşı 28 yıl 84 ay, M.I'yı 11 mağdura karşı 22 yıl 66 ay hapisle cezalandıran heyet, bazı müştekiler yönünden ise "zaman aşımı" nedeniyle bu suçtan 8 sanık hakkındaki davanın düşürülmesini kararlaştırmıştı.

        Heyet ayrıca, "zincirleme şekilde haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan sanıklar A.A'yı 27 mağdura karşı 81 yıl 27 ay 405 gün, A.Y'yı 22 mağdura karşı 66 yıl 22 ay 330 gün, M.D'yi 26 mağdura karşı 78 yıl 26 ay 390 gün ve M.I'yı 9 mağdura karşı 27 yıl 9 ay 135 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

        Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan alt sınırdan uzaklaşarak "zincirleme" ve tek şekilde hüküm uygulanması gerekirken ayrı ayrı hüküm kurulması, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan alt sınırdan ceza verilmesi ile bazı usul eksiklikleri nedeniyle yerel mahkemenin kararlarını bozmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

