        Sakarya Haberleri

        FETÖ'ye yönelik Sakarya merkezli operasyonda 3 zanlı tutuklandı

        Sakarya merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Giriş: 23.12.2025 - 12:27 Güncelleme: 23.12.2025 - 12:27
        FETÖ'ye yönelik Sakarya merkezli operasyonda 3 zanlı tutuklandı
        Sakarya merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ yapılanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Sakarya merkezli Ankara, Kocaeli ve Aydın'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda yasaklı kitap, propaganda içerikli CD'ler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

