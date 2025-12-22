Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        SATSO heyeti doku kültürü laboratuvarlarını basın mensuplarına tanıttı

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından Hendek ve Sapanca ilçelerinde kurulan doku kültürü laboratuvarları gazetecilere tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 20:51 Güncelleme: 22.12.2025 - 20:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        SATSO heyeti doku kültürü laboratuvarlarını basın mensuplarına tanıttı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından Hendek ve Sapanca ilçelerinde kurulan doku kültürü laboratuvarları gazetecilere tanıtıldı.

        Kentte faaliyet gösteren haber ajansı, gazete ve internet haber sitesi temsilcileri, SATSO'nun iştirak şirketi olan SATSO A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren iki doku kültürü laboratuvarını ziyaret etti.

        Programda, Hendek ve Sapanca'da bulunan Sakarya Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezi laboratuvarlarındaki "invitro" fidanların seri üretim süreci hakkında katılımcılara bilgi verildi.

        Hendek Doku Kültürü Laboratuvarı ziyaretinde, SATSO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Behlül Bayrak ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bayrak'ın ev sahipliğinde tesisin üretim alanları incelendi.

        Tesisteki bitki çoğaltma, büyütme ve gelişim aşamaları hakkında ziyaretçilere bilgi verilerek, hayata geçen yeni yatırım alanları tanıtıldı.

        Behlül Bayrak ve Ahmet Bayrak tarafından tesisin üretim hacmi, ihracat kapasitesi, katma değer yaratan üretim çeşitleri ve uluslararası anlaşmalar hakkında bilgi paylaşıldı.

        Buradan SATSO A.Ş. bünyesindeki SATSO Mutfak Sanatları Akademisi'ne geçen basın mensupları, burada SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve SATSO A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Cem Gün ile bir araya geldi.

        Gün, burada SATSO A.Ş'nin yürüttüğü çalışmalar hakkında ziyaretçilere bilgi verdi. Heyet ardından SATSO ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ortaklığında işletilen Sapanca Yanık Tesislerini ziyaret etti.

        SATSO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bayrak'ın yönlendirmesiyle tesisteki laboratuvarı inceleyen gazeteciler, üretim konusunda bilgi alarak, seralarda incelemelerde bulundu.

        Basın heyetinde, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Söz Sakarya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sezai Matur, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı ve Yenigün Gazetesi Sorumlu Müdürü Müjdat Çetin, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü Enes Duran, Dijital Medya ve Habercilik Derneği Başkanı Ersin İbil, RATED Başkanı Remzi Adıyaman, Ada Okur Medya Tüzel Kişi Temsilcisi Safa Polat, Gazete Genel Yayın Müdürü Hüseyin Cumalı, Genel Yayın Koordinatörü İbrahim Bulut, Halk54 Genel Yayın Müdürü Nurettin Eryılmaz, TV264/Medyabar Genel Yayın Koordinatörü Hakan Turan, Haberlisin Genel Yayın Yönetmeni Güven Hasbaş, Yeni Sakarya Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Arda Aydıntepe, Adapostası Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Taner İltaş, Sakarya Kulis Genel Yayın Yönetmeni Raif Ugan yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yürekler ağza geldi
        Yürekler ağza geldi
        "SDG 10 Mart Mutabakatı'na uymalı"
        "SDG 10 Mart Mutabakatı'na uymalı"
        Sadettin Saran'dan açıklama!
        Sadettin Saran'dan açıklama!
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı
        22 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        22 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Tahkim Kurulu, 29 futbolcunun bahis cezasını onadı!
        Tahkim Kurulu, 29 futbolcunun bahis cezasını onadı!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Kanlı infazda yurt dışı talimatı çıktı!
        Kanlı infazda yurt dışı talimatı çıktı!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar

        Benzer Haberler

        Sakarya'da 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Sakarya'da 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        'Silahlı yağma' suçundan aranması vardı, jandarmaya yakalandı
        'Silahlı yağma' suçundan aranması vardı, jandarmaya yakalandı
        20 mahalleyi birbirine bağlayan köprüde yenileme çalışmaları sona geldi
        20 mahalleyi birbirine bağlayan köprüde yenileme çalışmaları sona geldi
        Animasyon öğrencilerine uygulamalı teknik gezi
        Animasyon öğrencilerine uygulamalı teknik gezi
        SUBÜ'de üniversiteli genç kadınlar bir araya geldi
        SUBÜ'de üniversiteli genç kadınlar bir araya geldi
        Akyazı'da 5 mahallenin altyapısı baştan sona yenilendi
        Akyazı'da 5 mahallenin altyapısı baştan sona yenilendi