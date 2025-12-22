SATSO heyeti doku kültürü laboratuvarlarını basın mensuplarına tanıttı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından Hendek ve Sapanca ilçelerinde kurulan doku kültürü laboratuvarları gazetecilere tanıtıldı.

Kentte faaliyet gösteren haber ajansı, gazete ve internet haber sitesi temsilcileri, SATSO'nun iştirak şirketi olan SATSO A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren iki doku kültürü laboratuvarını ziyaret etti.

Programda, Hendek ve Sapanca'da bulunan Sakarya Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezi laboratuvarlarındaki "invitro" fidanların seri üretim süreci hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Hendek Doku Kültürü Laboratuvarı ziyaretinde, SATSO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Behlül Bayrak ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bayrak'ın ev sahipliğinde tesisin üretim alanları incelendi.

Tesisteki bitki çoğaltma, büyütme ve gelişim aşamaları hakkında ziyaretçilere bilgi verilerek, hayata geçen yeni yatırım alanları tanıtıldı.

Behlül Bayrak ve Ahmet Bayrak tarafından tesisin üretim hacmi, ihracat kapasitesi, katma değer yaratan üretim çeşitleri ve uluslararası anlaşmalar hakkında bilgi paylaşıldı.