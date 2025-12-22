Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 20:13 Güncelleme: 22.12.2025 - 20:13
        Sakarya'da 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Sakarya'nın Karasu ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekipleri, "silahla yağma" suçundan aranan ayrıca hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'yi (27) ilçede yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

