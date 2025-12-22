Sakarya'da 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekipleri, "silahla yağma" suçundan aranan ayrıca hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'yi (27) ilçede yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
