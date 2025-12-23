Sakarya'da camiden hırsızlık şüphelisi çalıntı tırla yakalandı

Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken 1 gün sonra Arifiye ilçesinde bir petrol istasyonunda tır çalındığı ihbarını alan ekipler, iki olayın da aynı kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı ilçesinde bir camiden yaklaşık 15 bin lira değerinde elektronik malzeme çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.