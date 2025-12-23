Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da camiden hırsızlık şüphelisi çalıntı tırla yakalandı

        Sakarya'da camiden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli çaldığı tırla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 09:22 Güncelleme: 23.12.2025 - 09:22
        Sakarya'da camiden hırsızlık şüphelisi çalıntı tırla yakalandı
        Sakarya'da camiden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli çaldığı tırla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı ilçesinde bir camiden yaklaşık 15 bin lira değerinde elektronik malzeme çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken 1 gün sonra Arifiye ilçesinde bir petrol istasyonunda tır çalındığı ihbarını alan ekipler, iki olayın da aynı kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

        Arama çalışmasını genişleten ekipler, tespit ettikleri şüpheli A.K'yi (33) çaldığı tırla Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bir dinlenme tesisinde yakaladı.

        Şüpheli A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

