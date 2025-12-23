Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

        Giriş: 23.12.2025 - 15:55 Güncelleme: 23.12.2025 - 15:57
        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Sakarya'nın Karasu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

        Cumhuriyet Savcılığın koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        İlçede bir adrese gerçekleştirilen operasyonda 398 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, M.T. (20) gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

