Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.
Cumhuriyet Savcılığın koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
İlçede bir adrese gerçekleştirilen operasyonda 398 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, M.T. (20) gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
