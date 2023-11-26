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        Fuhuş operasyonunda bir kadının çantasından müşteri listesi çıktı

         SAKARYA´nınKarasuilçesinde polis ekipleri tarafından eğlence mekanlarına düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 6 kadın gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından bir kadının çantasından isimlerin yazılı olduğu müşteri listesi çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 18:28 Güncelleme: 26.11.2023 - 18:30
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        Fuhuş operasyonunda bir kadının çantasından müşteri listesi çıktı
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         SAKARYA´nınKarasuilçesinde polis ekipleri tarafından eğlence mekanlarına düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 6 kadın gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından bir kadının çantasından isimlerin yazılı olduğu müşteri listesi çıktı.

        Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Karasu ilçesindeki gazinolar bölgesinde eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin de bulunduğu yaklaşık 500 polis, eğlence mekanlarına baskınlar yaptı. 60 kadının kimlikleri tek tek kontrol edilirken, fuhuş yaptığı iddia edilen 6 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından eğlence mekanlarının önünde bulunan ve kadınların transferini sağlayan araçlar da didik didik arandı. Aramalar sırasında bir kadının çantasından isimlerin yazılı olduğu müşteri listesi çıktı.

        Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınların emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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