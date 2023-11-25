AK Parti Sakarya Kadın Kollarından kadına yönelik şiddetle mücadele açıklaması

AK Parti Sakarya Kadın Kolları üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplanan grup adına açıklamayı okuyan AK Parti Sakarya Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, Gazze'deki acıların gölgesinde bu açıklamayı yaptıklarını söyledi.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilen insani aranın, kalıcı olmasını dilediklerini belirten Turan, "Dün Bosna'da bugün Gazze'de olduğu gibi çatışma bölgelerinde kadınlara uygulanan insanlık dışı fiziksel ve cinsel saldırılar ve toplu şiddet, aynı zamanda savaş suçudur." ifadesini kullandı.

Turan, şiddetin en ağırının Gazze'de yaşandığını dile getirerek, bütün dünyanın gözleri önünde her saat 6 çocuk, 4 kadının öldürüldüğünü, burada ölenlerin sadece masum kadın ve çocuklar değil, vicdanlar olduğunu kaydetti.

AK Parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadelede 21 yıldır kararlı bir duruş sergilediklerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi "kadına şiddetin, insanlığa ihanet olduğu" düşüncesiyle birçok adım attıklarına işaret eden Turan, kadının eğitim hakkı başta olmak üzere fırsat eşitliğinin, iş gücü piyasasına ve karar alma mekanizmalarına katılımın, hükümetlerinin öncelikli politika alanlarından olduğunu kaydetti.

Turan, şiddetin sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın sorunu olduğunu, kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlı olduklarını vurgulayarak, bu konuda asla toleranslarının olmadığını anlattı.

Partisinin kadınlarla ilgili çalışmalarından bahseden Turan, kadına yönelik şiddete karşı mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Basın açıklamasına, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe başkanları ile partililer katıldı.