Sakarya'da trafik kazasında hayatını kaybeden sürücü, toprağa verildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobiliyle yol kenarındaki beton direğe çarparak yaşamını yitiren sürücünün cenazesi defnedildi.

Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi'nde kullandığı otomobilin yol kenarındaki beton direğe çarpası sonucu yaralanarak kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Oktay G'nin cenazesi, Kumköprü Mahalle Camisi'ne getirildi.

Oktay G'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, ölen sürücünün ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

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