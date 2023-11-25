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        Sakarya'da trafik kazasında hayatını kaybeden sürücü, toprağa verildi

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobiliyle yol kenarındaki beton direğe çarparak yaşamını yitiren sürücünün cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 02:36 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:05
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        Sakarya'da trafik kazasında hayatını kaybeden sürücü, toprağa verildi
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobiliyle yol kenarındaki beton direğe çarparak yaşamını yitiren sürücünün cenazesi defnedildi.

        Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi'nde kullandığı otomobilin yol kenarındaki beton direğe çarpası sonucu yaralanarak kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Oktay G'nin cenazesi, Kumköprü Mahalle Camisi'ne getirildi.

        Oktay G'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Cenazeye, ölen sürücünün ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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