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        Sakaryaspor-Erzurumspor FK: 2-2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 23:18 Güncelleme: 24.11.2023 - 23:20
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        Sakaryaspor-Erzurumspor FK: 2-2
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        STAT:Yeni Sakarya Atatürk

        HAKEMLER: Alper Akarsu, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik

        SAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu - Oğuz Yıldırım, Isaac Donkor, Rajko Rotman, Bülent Cevahir, Hasan Kılıç (Dk. 81 Rashad Muhammed), Odise Roshi (Dk. 72  Ndlovu), Sinan Kurt, Murat Cem Akpınar (Dk. 81 Mikail Okyar), Del Valle, Kabongo Kasongo (Dk. 50 Burak Süleyman)

        ERZURUMSPOR FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş - Orhan Ovacıklı, Fırat Şaşi (Dk. 46 Furkan Özhan), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Celal Hanalp, Roshuevel (Dk. 83 Shala), Hasan Batuhan Artarslan, Sefa Akgün (Dk. 73 Alican Özfesli), Özgür Sert (Dk. 90+2 Muhammet Emin Yavaş), Eren Tozlu

        GOLLER: Dk. 34 Del Valle, Dk. 84 Mikail Okyar (Sakaryaspor), Dk. 58 Eren Tozlu, Dk. 74 Rosheuvel (Erzurumspor FK)

        SARI KARTLAR: Hasan Kılıç, Rotman, Sinan Kurt (Sakaryaspor), Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Shala, Alican Özfesli (Erzurumspor)

        1´inci ligin 13'üncü hafta maçında Sakaryaspor, kendi sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK ile 2-2 berabere kaldı.

        34´üncü dakikada Sakaryaspor´da, Sinan Kurt´un verdiği pasla ceza sahasının sol kısmında topla buluşan Del Valle, sağ direğe doğru plase bırakarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Sakaryaspor´un galibiyeti ile sonra erdi.

        52´nci dakikada Erzurumsporun sağ taraftan kullandığı korner pozisyonunda, ceza sahası içerisinde çıkan karambolde elle oynama itirazları yapıldı.

        58´inci dakikada 5 dakika süren VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verildi. Eren Tozlu´nun penaltı vuruşunu kurtaran Sakaryaspor kalecisi Cihan, topu elinden kaçırdı. Eren topa son dokunuşu yaparak takımı adına golü buldu: 1-1.

        74´üncü dakikada Sakaryasporun kendi yarı sahasında yaptığı top kaybı sonrası, Erzurumspor´dan Rosheuvel kaybedilen topu kontrol edip ceza sahasına kadar sürdü. Sol köşeye gönderdiği şutla topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

        84´üncü dakikada Sakaryaspor´da sol kanattan ceza sahasına yakın yerden kullanılan duran topta meşin yuvarlağı Burak Süleyman, Mikail Okyar´a ulaştırdı. Okyar´ın son dokunuşuyla top ağlara gitti: 2-2.

        Karşılaşma 2-2 sona erdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Sakarya - Ahmet Cüneyt KULAK

        2023-11-24 23:11:38

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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