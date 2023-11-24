Stat:YeniSakarya Atatürk

Hakemler: Alper Akarsu, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Kasongo (Dk. 50 Burak Süleyman), Rotman, Sinan Kurt, Donkor, Murat Cem Akpınar (Dk. 81 Mikail Okyar), Hasan Kılıç (Dk. 81 Rashad Muhammed), Roshi (Dk. 73 Dino), Del Valle, Bülent Cevahir, Oğuz Yıldırım

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Fırat Şaşi (Dk. 46 Muhammed Furkan Özhan), Hasan Batuhan Artarslan, Sefa Akgün (Dk. 73 Alican Özfesli), Eren Tozlu, Rosheuvel (Dk. 83 Shala), Özgür Sert (Dk 90+3 Muhammed Emin Yavaş), Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp

Goller: Dk. 34 Del Valle, Dk. 84 Mikail Okyar (Sakaryaspor), Dk. 58 Eren Tozlu, Dk. 74 Rosheuvel (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 27 Hasan Kılıç, Dk. 56 Rotman, Dk. 58 Sinan Kurt (Sakaryaspor), Dk.13 Orhan Ovacıklı, 45+1 Celal Hanalp, Dk. 54 Mustafa Yumlu, Dk. 84 Alican Özfesli, Dk. 90+5 Muhammed Furkan Özhan, Dk. 90+7 Shala (Erzurumspor FK)

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