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        Futbol: Trendyol 1. Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 22:07 Güncelleme: 24.11.2023 - 22:07
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniSakarya Atatürk

        Hakemler: Alper Akarsu, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik

        Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Kasongo (Dk. 50 Burak Süleyman), Rotman, Sinan Kurt, Donkor, Murat Cem Akpınar (Dk. 81 Mikail Okyar), Hasan Kılıç (Dk. 81 Rashad Muhammed), Roshi (Dk. 73 Dino), Del Valle, Bülent Cevahir, Oğuz Yıldırım

        Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Fırat Şaşi (Dk. 46 Muhammed Furkan Özhan), Hasan Batuhan Artarslan, Sefa Akgün (Dk. 73 Alican Özfesli), Eren Tozlu, Rosheuvel (Dk. 83 Shala), Özgür Sert (Dk 90+3 Muhammed Emin Yavaş), Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp

        Goller: Dk. 34 Del Valle, Dk. 84 Mikail Okyar (Sakaryaspor), Dk. 58 Eren Tozlu, Dk. 74 Rosheuvel (Erzurumspor FK)

        Sarı kartlar: Dk. 27 Hasan Kılıç, Dk. 56 Rotman, Dk. 58 Sinan Kurt (Sakaryaspor), Dk.13 Orhan Ovacıklı, 45+1 Celal Hanalp, Dk. 54 Mustafa Yumlu, Dk. 84 Alican Özfesli, Dk. 90+5 Muhammed Furkan Özhan, Dk. 90+7 Shala (Erzurumspor FK)

        SAKARYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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