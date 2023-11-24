Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 96,64 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Arpa Kg HMS 5,67 Kabuklu fındık Kg TS 96,64 Mısır dane Kg TS 5,39 Yemlik buğday Kg TS 6,12 Ayva KG HMS 8,00

HMS: Hazır Müstahsil Satış

TS: Tacir Satışı