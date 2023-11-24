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        Sakarya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Sakarya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 10:52 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:54
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        Sakarya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
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        Sakarya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Demokrasi Meydanı'ndaki tören, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona eren törende, Savaşçı, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

        Törene, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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