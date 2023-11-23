Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Destici: İsrail soykırıma devam ediyor, bütün dünya da izliyor

        SAKARYA'da,partisinin il başkanlığı binasının açılışında konuşan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in Filistin'e yönelik katliamlarına tepki göstererek, "Hepimizin yüreğini yakan, Gazze'deki saldırılarda bugüne kadar 13 binden fazla masum sivil hayatını kaybetti. İsrail soykırım yapmaya devam ediyor ve bütün dünyada bunu izliyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 15:18 Güncelleme: 23.11.2023 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Destici: İsrail soykırıma devam ediyor, bütün dünya da izliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA'da,partisinin il başkanlığı binasının açılışında konuşan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in Filistin'e yönelik katliamlarına tepki göstererek, "Hepimizin yüreğini yakan, Gazze'deki saldırılarda bugüne kadar 13 binden fazla masum sivil hayatını kaybetti. İsrail soykırım yapmaya devam ediyor ve bütün dünyada bunu izliyor" dedi.

        BBP'nin Sakarya'nın Sedirvan ilçesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki 'İl Başkanlığı'nın açılış törenine, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile partililer katıldı. Törende partililere seslenen Destici, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını vurgulayarak, "Hepimizin yüreğini yakan, bugünlerde maalesef terörist, katil İsrail'in Gazze'deki masum insanlara çocuklara, kadınlara saldırısı ve maalesef bu saldırılarda bugüne kadar 13 binden fazla masum sivil hayatını kaybetti. İsrail soykırım yapmaya devam ediyor ve bütün dünya da bunu izliyor. Tabii gücü nereden alıyor? Gücü maalesef başında bir siyonistin olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nden alıyor. Yine başında siyonistlerin olduğu bazı Avrupa ülkelerinden alıyor. Bazı dünya ülkelerinden alıyor ve bunlardan aldığı güçle de dünyaya meydan okuyor. Bütün insanlığa meydan okuyor. Ne diyor? 'Herkes karşımızda olsa da biz öldürmeye, biz katletmeye, biz işgal etmeye devam edeceğiz' diyor" diye konuştu.

        Destici, İsrail'in ateşkes kararına dikkati çekerek, "Bakın güya ateşkes, geçici ateşkes imzalandı ama yine İsrail bombalamaya devam etti. Yine buraya gelirken ateşkesin askıya alındığını öğrendik. Çünkü, İsrail hedefine ulaşmadan saldırılarını durdurmayacağını açıkça ifade ediyor" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Baba ile oğul 1 saat arayla öldü!
        Baba ile oğul 1 saat arayla öldü!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! "Babamı, kardeşimi öldürdü, sıra bizde!"
        Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! "Babamı, kardeşimi öldürdü, sıra bizde!"
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Seçil Erzan'ın Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı!
        Seçil Erzan'ın Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı!
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Banu Parlak serbest kaldı
        Banu Parlak serbest kaldı
        Enkazdan kurtarıldı! Sağlık sorunlarına rağmen öğrencilerini bırakmadı
        Enkazdan kurtarıldı! Sağlık sorunlarına rağmen öğrencilerini bırakmadı
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

        Benzer Haberler

        "Küresel Öğretmen Ödülü" alan Neslihan öğretmen projeleriyle öğrencilerin g...
        "Küresel Öğretmen Ödülü" alan Neslihan öğretmen projeleriyle öğrencilerin g...
        Hendek'te zincir marketlere yönelik fiyat denetimi
        Hendek'te zincir marketlere yönelik fiyat denetimi
        Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarında
        Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarında
        Sakarya'daki darbe girişimi davasında 145 sanığın yeniden yargılanması sürü...
        Sakarya'daki darbe girişimi davasında 145 sanığın yeniden yargılanması sürü...
        Sakarya'dan 10 ayda 170 bin 422 araç ihraç edildi
        Sakarya'dan 10 ayda 170 bin 422 araç ihraç edildi
        Sakarya'da kentsel dönüşüm ve yalıtım sistemlerindeki yenilikler çalıştayda...
        Sakarya'da kentsel dönüşüm ve yalıtım sistemlerindeki yenilikler çalıştayda...