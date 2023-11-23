Destici: İsrail soykırıma devam ediyor, bütün dünya da izliyor SAKARYA'da,partisinin il başkanlığı binasının açılışında konuşan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in Filistin'e yönelik katliamlarına tepki göstererek, "Hepimizin yüreğini yakan, Gazze'deki saldırılarda bugüne kadar 13 binden fazla masum sivil hayatını kaybetti. İsrail soykırım yapmaya devam ediyor ve bütün dünyada bunu izliyor" dedi.

SAKARYA'da,partisinin il başkanlığı binasının açılışında konuşan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in Filistin'e yönelik katliamlarına tepki göstererek, "Hepimizin yüreğini yakan, Gazze'deki saldırılarda bugüne kadar 13 binden fazla masum sivil hayatını kaybetti. İsrail soykırım yapmaya devam ediyor ve bütün dünyada bunu izliyor" dedi.

BBP'nin Sakarya'nın Sedirvan ilçesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki 'İl Başkanlığı'nın açılış törenine, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile partililer katıldı. Törende partililere seslenen Destici, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını vurgulayarak, "Hepimizin yüreğini yakan, bugünlerde maalesef terörist, katil İsrail'in Gazze'deki masum insanlara çocuklara, kadınlara saldırısı ve maalesef bu saldırılarda bugüne kadar 13 binden fazla masum sivil hayatını kaybetti. İsrail soykırım yapmaya devam ediyor ve bütün dünya da bunu izliyor. Tabii gücü nereden alıyor? Gücü maalesef başında bir siyonistin olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nden alıyor. Yine başında siyonistlerin olduğu bazı Avrupa ülkelerinden alıyor. Bazı dünya ülkelerinden alıyor ve bunlardan aldığı güçle de dünyaya meydan okuyor. Bütün insanlığa meydan okuyor. Ne diyor? 'Herkes karşımızda olsa da biz öldürmeye, biz katletmeye, biz işgal etmeye devam edeceğiz' diyor" diye konuştu.

Destici, İsrail'in ateşkes kararına dikkati çekerek, "Bakın güya ateşkes, geçici ateşkes imzalandı ama yine İsrail bombalamaya devam etti. Yine buraya gelirken ateşkesin askıya alındığını öğrendik. Çünkü, İsrail hedefine ulaşmadan saldırılarını durdurmayacağını açıkça ifade ediyor" dedi.