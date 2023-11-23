Sakarya'da balıkçılar sert rüzgar nedeniyle denize açılamadı

Sakarya'da balıkçılar olumsuz hava koşulları nedeniyle ava çıkamadı.

Karadeniz kıyısındaki Kocaali ilçesinde sert rüzgar etkili oldu.

Yer yer yağmur da yağan sahil şeridinde saatte 33 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle balıkçılar limana demirledi.

Ayrıca denizde dalga boyunun yükseldiği görüldü.

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