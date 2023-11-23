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        Sakarya'da balıkçılar sert rüzgar nedeniyle denize açılamadı

        Sakarya'da balıkçılar olumsuz hava koşulları nedeniyle ava çıkamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 17:18 Güncelleme: 23.11.2023 - 17:18
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        Sakarya'da balıkçılar sert rüzgar nedeniyle denize açılamadı
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        Sakarya'da balıkçılar olumsuz hava koşulları nedeniyle ava çıkamadı.

        Karadeniz kıyısındaki Kocaali ilçesinde sert rüzgar etkili oldu.

        Yer yer yağmur da yağan sahil şeridinde saatte 33 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle balıkçılar limana demirledi.

        Ayrıca denizde dalga boyunun yükseldiği görüldü.

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