        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da kumar oynandığı tespit edilen 3 işyeri kapatıldı

        Sakarya'da kumar oynatılması belirlenen 3 işyeri faaliyetten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 11:10 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:10
        Sakarya'da kumar oynatılması belirlenen 3 işyeri faaliyetten men edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince 17-24 Aralık'ta kentte kumar oynayan ve oynatan kişi ile işyerlerine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda 18 kişiye adli ve idari işlem uygulandı. Adapazarı, Kaynarca ve Hendek'te 3 işyeri, kumar oynattığı gerekçesiyle kapatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

