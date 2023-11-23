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        Ferizli'de ambulansla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde ambulansla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 17:27 Güncelleme: 23.11.2023 - 17:30
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        Ferizli'de ambulansla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde ambulansla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        S.M. idaresindeki 54 F 8805 plakalı özel sürücü eğitim aracı, Ferizli ışıklar mevkisinde hasta taşıyan S.T. yönetimindeki 54 E 2663 plakalı ambulansla çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü kadın yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, çevredeki hastaneye kaldırıldı.

        Kazadan yara almadan kurtulan hasta ise başka ambulansla hastaneye nakledildi.

        Galeri
        Galeri

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