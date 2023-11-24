Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Valisi Karadeniz'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 11:27 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Valisi Karadeniz'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Karadeniz, mesajında, dünü, bugünü ve yarını şekillendiren, aydınlık geleceğe ışık olup topluma her alanda yol gösteren öğretmenlerin bir yandan dünyanın en kutsal mesleklerinden birini icra ederken, diğer yandan emek, sabır, fedakarlık ve hoşgörünün en yüksek manada sergilendiği ulvi bir görevi de yerine getirdiğini, bu konuda topluma önemli mesajlar verdiğini kaydetti.

        Bu onurlu ve kutsal mesleği yapan öğretmenlerin, aynı zamanda cehaletle savaşın en keskin kılıcı olarak, toplumların gelişmesini sağlayan, refah seviyesini yükselten ve onları her alanda daha müreffeh, başarılı, huzurlu ve güvenli kılacak yegane unsuru da öğrettiğini aktaran Karadeniz, "İlk emri 'oku' olan yüce bir dinin ve kadim bir medeniyetin mensubu ve taşıyıcıları olarak, irfan ve bilginin neferleri değerli öğretmenlerimizin milletimizin nezdinde her zaman ayrı bir yeri, ayrı bir kıymeti bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

        Karadeniz, Cumhuriyet'in kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir" sözünde belirttiği gibi öğretmenlerin, toplumun en fedakar insanları olduğunu vurgulayarak, geleceğin teminatı olan çocukları en iyi şekilde yetiştirmek amacıyla fedakarca çalışan, bulunduğu yerdeki insanlara yeni ufuklar açmak için çaba harcayan öğretmenlere her daim minnettar olduklarını kaydetti.

        Cumhuriyet'in 100. yılını idrak ederken her alanda başarılı ve örnek çalışmalar ortaya koyarak ülkenin geleceğini teminat altına alacak ve yine Türkiye'yi uluslararası düzeyde hedeflerine ulaştıracak adımları kararlılıkla atarken, en büyük yol gösterici olan öğretmenlerin kıymetinin daha iyi anlaşıldığını belirten Karadeniz, mesajında, "Bu duygu ve düşüncelerle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor; Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, emekli ve halen görevde olan öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum." ifadesine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        İki arkadaşını vahşice öldürmüştü! İşte çifte cinayetin nedeni!
        İki arkadaşını vahşice öldürmüştü! İşte çifte cinayetin nedeni!
        İkinci elde 'finansman' durgunluğu
        İkinci elde 'finansman' durgunluğu
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Dehşet kameraya yansıdı! Mekâna almadılar cinayeti!
        Dehşet kameraya yansıdı! Mekâna almadılar cinayeti!
        Anne Candan fenomen kızlarını anlattı
        Anne Candan fenomen kızlarını anlattı
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        Komşuları katletmişti... Bir ailenin en acı fotoğrafı!
        Komşuları katletmişti... Bir ailenin en acı fotoğrafı!
        Icardi satılık değil!
        Icardi satılık değil!
        Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly!
        Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly!
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı

        Benzer Haberler

        Sakarya'nın tescillenen üre tatlısı gelecek nesillerin sofralarına taşınaca...
        Sakarya'nın tescillenen üre tatlısı gelecek nesillerin sofralarına taşınaca...
        Sakarya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Sakarya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'da partisine yeni üye katılım töreninde...
        BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'da partisine yeni üye katılım töreninde...
        Ferizli'de ambulansla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Ferizli'de ambulansla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Sakarya'da balıkçılar sert rüzgar nedeniyle denize açılamadı
        Sakarya'da balıkçılar sert rüzgar nedeniyle denize açılamadı
        BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'da konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'da konuştu: