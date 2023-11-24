Sakarya Valisi Karadeniz'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karadeniz, mesajında, dünü, bugünü ve yarını şekillendiren, aydınlık geleceğe ışık olup topluma her alanda yol gösteren öğretmenlerin bir yandan dünyanın en kutsal mesleklerinden birini icra ederken, diğer yandan emek, sabır, fedakarlık ve hoşgörünün en yüksek manada sergilendiği ulvi bir görevi de yerine getirdiğini, bu konuda topluma önemli mesajlar verdiğini kaydetti.

Bu onurlu ve kutsal mesleği yapan öğretmenlerin, aynı zamanda cehaletle savaşın en keskin kılıcı olarak, toplumların gelişmesini sağlayan, refah seviyesini yükselten ve onları her alanda daha müreffeh, başarılı, huzurlu ve güvenli kılacak yegane unsuru da öğrettiğini aktaran Karadeniz, "İlk emri 'oku' olan yüce bir dinin ve kadim bir medeniyetin mensubu ve taşıyıcıları olarak, irfan ve bilginin neferleri değerli öğretmenlerimizin milletimizin nezdinde her zaman ayrı bir yeri, ayrı bir kıymeti bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Karadeniz, Cumhuriyet'in kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir" sözünde belirttiği gibi öğretmenlerin, toplumun en fedakar insanları olduğunu vurgulayarak, geleceğin teminatı olan çocukları en iyi şekilde yetiştirmek amacıyla fedakarca çalışan, bulunduğu yerdeki insanlara yeni ufuklar açmak için çaba harcayan öğretmenlere her daim minnettar olduklarını kaydetti.

Cumhuriyet'in 100. yılını idrak ederken her alanda başarılı ve örnek çalışmalar ortaya koyarak ülkenin geleceğini teminat altına alacak ve yine Türkiye'yi uluslararası düzeyde hedeflerine ulaştıracak adımları kararlılıkla atarken, en büyük yol gösterici olan öğretmenlerin kıymetinin daha iyi anlaşıldığını belirten Karadeniz, mesajında, "Bu duygu ve düşüncelerle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor; Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, emekli ve halen görevde olan öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum." ifadesine yer verdi.