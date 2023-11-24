Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı

        Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Düzce'de valilikler, vatandaşları hafta sonu beklenen fırtınaya karşı uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 16:13 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Düzce'de valilikler, vatandaşları hafta sonu beklenen fırtınaya karşı uyardı.

        Bartın Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre il genelinde rüzgarın güney, batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat), kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına 100 km/saat ve üzeri) şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.

        Fırtınanın, 25 Kasım Cumartesi günü sabahtan itibaren 26 Kasım Pazar günü gece saatlerine kadar etkili olmasının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

        - Sakarya

        Sakarya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre kentte rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına ve 26 Kasım Pazar günü tam fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

        Açıklamada, olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

        - Zonguldak

        Zonguldak Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre hafta sonu fırtına/tam fırtına beklendiği belirtilerek, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        - Düzce

        Düzce Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın kentte sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer fırtına, 26 Kasım Pazar günü etkisini artırarak kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına şeklinde eseceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

        Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca kaynaklı zehirlenme, ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çalışan emeklilere ikramiye açıklaması
        Çalışan emeklilere ikramiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP

        Benzer Haberler

        Sakaryalı usta minyatür ayakkabılarıyla rekorlar kitabına girmek istiyor
        Sakaryalı usta minyatür ayakkabılarıyla rekorlar kitabına girmek istiyor
        Sakarya Ticaret Borsası
        Sakarya Ticaret Borsası
        Sakarya Valisi Karadeniz'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        Sakarya Valisi Karadeniz'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        Sakarya'nın tescillenen üre tatlısı gelecek nesillerin sofralarına taşınaca...
        Sakarya'nın tescillenen üre tatlısı gelecek nesillerin sofralarına taşınaca...
        Sakarya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Sakarya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'da partisine yeni üye katılım töreninde...
        BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'da partisine yeni üye katılım töreninde...