Muslera’nın Seçil Erzan’la yeni yazışmaları ortaya çıktı Gündemden düşmeyen milyon dolarlık dolandırıcılık olayının soruşturmasında Galatasaray'ın Urugaylı milli futbolcusu Fernando Muslera'nın bu kez Seçil Erzan ile Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi

Denizbank eski Levent Şubesi Müdürü Seçil Erzan'ın incelenen cep telefonunda yapılan Whatsapp yazışmalarında, sakatlandığını ve tedavi için yurt dışına çıkacağını söyleyen Muslera'nın para ödemeleri için konuştuğu görülüyor. Daha önce Muslera’nın Mert’le yaptığı bir yazışmanın ekran kaydı Seçil Erzan’ın telefonun resimler klasöründe bulunmuştu.

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Habertürk, Türkiye gündemini sarsan milyon dolarlık dolandırıcılık olayının ayrıntılarını gün ışığına çıkarmaya devam ediyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre yüksek kâr getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek spor camiasında ünlü isimlerin aralarında bulunduğu birçok kişiyi milyon dolarlarla dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı.

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MUSLERA İLE YAZIŞMIŞ

Seçil Erzan, gözaltına alındıktan sonra teslim ettiği cep telefonun incelemesi tamamlandı. Cep telefonunda normal mesajlar bölümü ve fotoğrafların bulunduğu bölümünün yanısıra, Whatsapp yazışmaları da incelendi. Erzan'ın Whatsapp yazışmalarında birçok kişiyle yaptığı görüşmeler, polis tarafından kayıt alına alarak soruşturma dosyasına konuldu. İncelenen yazışmalarında Erzan’ın Galatasaray’ın Urugaylı milli futbolcusu Fernando Muslera ile diyalogları da yer aldı. Yazışmalar tutulan tutanaklarla rapor halinde soruşturma dosyasına konuldu.

“SAKATLANDIM YURT DIŞINA ÇIKIYORUM”

Daha önce Erzan’ın incelenen cep telefondaki resimlerde Muslera’nın Mert’le olan yazışmanın ekran kaydı bulunmuştu. Bu kez Seçil Erzan ile yazışmalarında Muslera'nın 9 Şubat 2023 günü ilk mesajını yazdığı görülüyor. Whatsapp kayıtlarında “Merhaba Seçil. Günaydın. Umarım iyisindir. Umarım akraban veya arkadaşın yoktur deprem şehirlerinde…Bilmiyorum bilginiz varsa son maçta sakatlandım bu yüzden yarın yurt dışına uçuyorum ve 2 hafta sonra döneceğim. Bu yüzden ilk ödeme, ikinci ve üçüncü ödeme için bir hafta sonra daha fazlasını alabilirim. Akşam görüşmek üzere Sevgiler” diyor. Seçil Erzan’da Uruguay'lı futbolcuya “Günaydın” diye yanıt veriyor.

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İKİNCİ MESAJ

Muslera bu kez de 20 Şubat 2023 günü ikinci mesajını Seçil Erzan’a yolluyor. Mesajda “Merhaba Seçil hanım, Merto’yu aradım toplantıda olduğunu söyledi. Bugün parayla geleceğinizi bilmem gerekiyor. Lütfen” diye yazıyor. Seçil Erzan’da buna karşılık “Merhaba Nando. Bugün pazartesi. Tüm gün toplantı, saat 8’de sana geleceğiz sorun yok. Sadece pazartesi yoğun gün. Saat 8’de size gidiyoruz” diye cevap veriyor. Buna karşılık olarak Muslera da “Tamam süper” diye yanıt veriyor. Tüm bu görüşmeler soruşturma dosyasında yer aldı.

NE İFADE VERMİŞTİ?

Muslera'nın savcılıkta verdiği ifadesinde "2022 yılında söz konusu banka tarafından yatırım amacıyla özellikle Aralık ayında sık arandım. Akabinde şube müdürü tarafından paramın değerlendirilmesi amacıyla defalarca kez arandım. Bana telefonda her aramasında ‘yüksek getirisi olan bir fon olduğunu, bu fonun kurumsal bir fon olduğunu, banka yönetiminin bu fonu yönettiğini söyleyerek beni de bu fona para yatırmaya ikna etti" demişti.

“500 BİN DOLARIMI ALAMADIM”

İfadesinde yatırdığı paraları anlatan Muslera, "Menajerim Mert Çetin 700 bin dolar parayı Levent Şubesi'nde elden teslim etti. Şubat ayında 500 bin dolar daha teslim etti. 2 ay içinde fonun getirisini alacağımızı söylemişti ama tarafıma ödeme yapılmadı. Bizi oyaladılar. En son 700 bin doları iade ettiler. Ancak 500 bin dolar paramı ve vadettiği fon getirisini kesinlikle alamadım" dedi.

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