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        Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        SAKARYA´dabeton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Oktay Göçer (28) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 09:48 Güncelleme: 25.11.2023 - 09:50
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        Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        SAKARYA´dabeton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Oktay Göçer (28) yaşamını yitirdi.

        Kaza, gece saatlerinde Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi´nde meydana geldi. Oktay Göçer´in kontrolünü yitirdiği 41 FP 560 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Otomobilde sıkışan Göçer, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Göçer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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