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        Sakarya'da beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yol kenarındaki beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 02:36 Güncelleme: 25.11.2023 - 02:46
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        Sakarya'da beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yol kenarındaki beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi'nde O.G'nin kullandığı 41 FP 560 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton direğe çarptı.

        Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        O.G, burada hayatını kaybetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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