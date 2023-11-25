Gazze'nin kuzeyine 49 gün sonra ilk kez yardım malzemesi ulaştı İsrail ve Hamas arasında varılan mutabakat sonucu başlayan 4 günlük insani ara çerçevesinde, 49 gün sonra ilk kez Gazze'nin kuzeyine 3 TIR insani yardım malzemesi sevk edildi

İsrail ve Hamas arasındaki uzlaşıyla Gazze'de başlayan 4 günlük insani ara kapsamında 49 günün ardından ilk kez Gazze Şeridi'nin kuzeyine 3 TIR insani yardım malzemesi geldi.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, tarafların mutabakatıyla verilen insani ara çerçevesinde 7 Ekim'den bu yana ilk kez Gazze'nin kuzey kesimine yardım malzemesi sevki yapıldı.

Refah Sınır Kapısı'ndan giren yardım malzemesi yüklü TIR'lardan 3'ü dün akşam saatlerinde Gazze'nin kuzeyine vardı.

Öte yandan, Gazze'deki İçişleri Bakanlığına bağlı Sınır Kapıları Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'ye 150 TIR yardım malzemesi girdiği, TIR'lardan 4'ünün tüp gaz, 3'ünün de yakıt taşıdığı belirtildi.

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Gazze'ye giren yakıtın 150 bin litre, tüp gaz miktarının ise 85 ton olduğu kaydedilen açıklamada, yardım malzemelerinin girişinin dün 16.55'e kadar sürdüğü ifade edildi.

GAZZE ŞERİDİ'NİN GÜNLÜK YAKIT İHTİYACI 400 BİN LİTRE

Gazze Şeridi'nde, normal şartlarda günlük 400 bin litre yakıta, 500 TIR'lık mal ve ürün girişine ihtiyaç duyuluyor.

Hastanelerde birincil ihtiyaç olan ve kuyulardan su çıkarılmasına olanak sağlayan dizel yakıt, Gazze halkı için hayati öneme sahip.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yakıt girişini engellemesiyle birçok hastane elektriksiz kaldığı için faaliyetlerini sürdürememiş, ambulanslar hizmet dışı olmuş, doktorlar cep telefonu ışığıyla cerrahi operasyonlar yapmak zorunda kalmıştı.

Gazze'deki çatışmaların ilk haftasında, bölgedeki tek elektrik santrali yakıt yetersizliği nedeniyle elektrik üretimini durdurmuştu.

Daha sonra da hastaneler, telekomünikasyon şirketleri, sağlık merkezleri, evler ve kuyudan su çıkarmada kullanılan jeneratörleri çalıştırmak için gerekli olan yakıt tükenmişti.

Hamas, 23 Kasım'da insani aranın, Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım TIR'ı ile 4 yakıt TIR'ının girişini kapsadığını duyurmuştu.

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma çerçevesinde çatışmalara verilecek 4 günlük insani ara, dün saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girmişti.

MISIR: 200 TIR İNSANİ YARDIM GÖNDERİLDİ

Mısır, insani aranın ilk gününde yardım malzemesi yüklü 200 TIR'ın abluka altındaki Gazze Şeridi'ne giriş yaptığını bildirdi.

Mısır Basın Enformasyon Kurumunun internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurum Başkanı Ziya Raşvan, Gazze'ye gönderilen yardım TIR'ları ile ülkesine getirilen yaralılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mısır'ın, Gazze'ye insani yardım gönderilmesine yönelik çabalarının devam ettiğini belirten Raşvan, insani aranın ilk gününde 200 TIR insani yardımın yanı sıra Yaşasın Mısır Fonu'ndan hibe edilen 2 ambulans, Ürdün Sahra Hastanesine ait 15 TIR ve BAE Sahra Hastanesine ait 11 TIR'ın Gazze'ye giriş yaptığını ifade etti.

Raşvan, Gazze'den 17 yaralının Mısır'a getirildiğini, bunlardan 12'sinin tedavi edilmek üzere refakatçileriyle birlikte Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderildiğini belirtti.

Mısırlı yetkili ayrıca, 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırıları nedeniyle Mısır'da mahsur kalan 134 Filistinlinin de gönüllü olarak Gazze Şeridi'ne döndüğünü kaydetti.