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        Haberler Dünya Amerika ABD Başkanı Biden: Bu sadece bir başlangıç

        ABD Başkanı Biden: Bu sadece bir başlangıç

        ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasında bugün başlayan esir takasına dair "Bu sadece bir başlangıç ama şu ana kadar her şey yolunda gitti." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 23:52 Güncelleme: 24.11.2023 - 23:52
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        ABD Başkanı Biden: Bu sadece bir başlangıç
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        ABD Başkanı Biden, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu esir takası ve insani ara için bir dizi temaslar yürüttüklerine işaret ederek bu süreçteki rollerinden dolayı Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya teşekkür etti.

        İnsani aranın ilk günündeki esir takaslarını olumlu bulduğunu ve her şeyin yolunda gittiğini kaydeden Biden, sonraki günlerde onlarca esirin daha serbest bırakılmasını beklediklerini söyledi.

        Biden, ABD vatandaşlarının da serbest bırakılması için çalıştıklarını vurgulayarak, bunun için Katar, Mısır ve İsrail liderleriyle temas halinde olduğunu belirtti.

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        "İNSANİ ARA GAZZE'YE YARDIM İÇİN BİR FIRSAT"

        Başkan Biden, çatışmalara insani ara verilmesinin Gazze'deki sivillerin ihtiyaç duyduğu gıda, ilaç, su ve yakıtın ulaştırılması için fırsat olduğunu dile getirdi.

        Biden, ABD'nin Orta Doğu İnsani Meselelerden Sorumlu Özel Temsilcisi David Satterfield ile insani yardımlarla ilgili görüştüğünü ve gelişmeleri yakından takip ettiğini vurguladı.

        BİDEN'DAN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

        Orta Doğu'daki bu şiddet döngüsünün sonlandırılması gerektiğini söyleyen Biden, "İsraillilerin ve Filistinlilerin eşit ölçüde özgürlük ve onurla yan yana yaşayabilecekleri iki devletli çözümü sürdürme kararlılığımızı yenilememiz gerekiyor." diye konuştu.

        Biden ayrıca, İsrail'in saldırılarının ne kadar süreceğini bilmediğine, Netanyahu'yu Gazze Şeridi'nde "sivil kayıpların azaltılmasına odaklanması konusunda cesaretlendirdiğini" belirtti.

        İSRAİL İLE HAMAS ARASINDA ESİR TAKASI

        İsrail ile yapılan esir takası mutabakatı kapsamında bugün Hamas, İsrailli 13 esiri serbest bırakırken İsrail ise hapishanelerindeki 24'ü kadın 15'i 18 yaş altı çocuk olan 39 Filistinli esiri serbest bıraktı.

        İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

        Uzlaşı kapsamında, toplamda Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

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