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        Sakarya'da bitkin halde bulunan kara başlı iskete bakıma alındı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bitkin halde bulunan kara başlı iskete, bakımının ardından doğaya salınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 12:04 Güncelleme: 25.11.2023 - 12:20
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        Sakarya'da bitkin halde bulunan kara başlı iskete bakıma alındı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bitkin halde bulunan kara başlı iskete, bakımının ardından doğaya salınacak.

        Akyazı Atatürk Polis Merkezi Amirliğinde polis memurları, bahçede bitkin halde kara başlı iskete buldu.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne haber verilmesi üzerine yarı göçmen kuş, yetkililer tarafından teslim alındı.

        Koruma kararı bulunan kuş, bakımı yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürüldü.

        Kara başlı iskete, bakımının ardından doğal yaşam ortamına salınacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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