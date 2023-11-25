Sakarya'da bitkin halde bulunan kara başlı iskete bakıma alındı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bitkin halde bulunan kara başlı iskete, bakımının ardından doğaya salınacak.

Akyazı Atatürk Polis Merkezi Amirliğinde polis memurları, bahçede bitkin halde kara başlı iskete buldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne haber verilmesi üzerine yarı göçmen kuş, yetkililer tarafından teslim alındı.

Koruma kararı bulunan kuş, bakımı yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kara başlı iskete, bakımının ardından doğal yaşam ortamına salınacak.

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