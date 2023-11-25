Bu yıl orman yangınlarına müdahalede 5 bin 283 teknik personel, 7 bin 218 memur, 12 bin 548 işçi olmak üzere 24 bin 959 personel görev alırken, bu mücadelede görev almak isteyen gönüllü sayısı da 118 bini aştı.

Yangınlara havadan 24 uçak ve 100 helikopterle, karadan ise 1560 arazöz, 2 bin 453 ilk müdahale aracı ve 786 iş makinasıyla müdahale edildi. Ayrıca yangınların tespiti ve yönetiminde 1 insanlı keşif uçağı, 10 İHA kullanıldı.

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Bu yıl kasım ayına kadar ülke genelinde 2 bin 498 orman yangını çıktı ve 15 bin 364 hektar alan zarar gördü. Söz konusu dönemde en çok yangın 247 ile Muğla'da çıkarken bu ile sırasıyla 164 ile İzmir, 155 ile Antalya, 148 ile Manisa ve 13 ile Çanakkale takip etti.