Sakarya'da makaslayıp beton bariyerleri kıran tanker ulaşımı aksattı

Sakarya'da boş tankerin makaslayıp beton bariyerleri kırması sonucu ulaşım aksadı.

D-650 kara yolunun Bilecik-Eskişehir istikametinde seyreden M.D. idaresindeki 39 TM 871 plakalı gıda maddesi taşımada kullanılan boş tanker, makaslaması sonucu refüjdeki beton bariyerleri kırarak yolu iki yönlü ulaşıma kapattı. Kazada tanker sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline karayolları, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çalışmalar nedeniyle kara yolunun her iki yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Beton bariyerler iş makineleriyle kaldırılırken, karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından tankerin vinçle kaldırılmasıyla güzergahtaki ulaşım normale döndü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.