Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 93,49 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Hurma Kg HMS 12 Kabuklu fındık Kg HMS 93,49 Mısır dane Kg TS 5,78 Yemlik buğday Kg TS 6,85 Taze kabak KG HMS 21,44

HMS: Hazır Müstahsil Satış

TS: Tacir Satışı