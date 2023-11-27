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        Sakarya Ticaret Borsası

        Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 93,49 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 14:29 Güncelleme: 27.11.2023 - 14:29
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        Sakarya Ticaret Borsası
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        Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 93,49 liradan satıldı.

        STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

        Ürün Birim Satış Şekli Ortalama
        Hurma Kg HMS 12
        Kabuklu fındık Kg HMS 93,49
        Mısır dane Kg TS 5,78
        Yemlik buğday Kg TS 6,85
        Taze kabak KG HMS 21,44

        HMS: Hazır Müstahsil Satış

        TS: Tacir Satışı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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