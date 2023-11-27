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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Antalya'daki Yavuz Kocaömer Özel Sporcular 5. Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası'nda çeşitli dereceler kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:15
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Antalya'daki Yavuz Kocaömer Özel Sporcular 5. Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası'nda çeşitli dereceler kazandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi özel sporcuları, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca 25-26 Kasım'da gerçekleştirilen şampiyonaya damga vurdu.

        Sporculardan Ecren Kılıç "otizmliler"de ikinci, Sümeyra Türk "mentaller"de ikinci, Özge Nur Kurşun ise "down sendromlular" kategorisinde üçüncü oldu.

        - APEK, üreticilere desteğini sürdürüyor

        S.S. Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi (APEK), çiftçilere yönelik desteğine devam ediyor.

        Kooperatif Başkanı Sebahattin Karasakal, AA muhabirine, sezon başında çiftçilere girdilerini temin ettiklerini, sezon sonunda da bunların tahsilatını yaparak üretim dönemine destek verdiklerini anlattı.

        Satış mağazalarında üreticilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak tarım aletlerinin tamamını temin ettiklerini aktaran Karasakal, "Gübre, ilaç, lastik damlama malzemeleri, aklınıza ne geliyorsa hepsini bulunduruyoruz. Tahminen 3 bin kalem malzemeyi temin ediyoruz." dedi.

        Karasakal, kooperatif olarak muhtarlarla, çiftçilerle toplantılar yaparak sorunları tartıştıklarını belirterek, "Sonra da birlikte belirlediğimiz eksiklerimizi tamamlayıp ekim ve hasat işlemlerini yapıyoruz. En yakın zamanda üyelerimizin memnun kalacağı, 2024 yılı başında başlayacağımız yeni projelerimizi de açıklayacağız." şeklinde konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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