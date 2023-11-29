Sakarya'da 45 bin 500 makaron ele geçirildi Sakarya'da bir ev ve depoda 45 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 20 kilogram tütün ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da bir ev ve depoda 45 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 20 kilogram tütün ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Serdivan Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir eve operasyon düzenledi.

Ev ve depoda yapılan aramalarda, 11 bin 700'ü doldurulmuş 45 bin 500 makaron, 20 kilogram kıyılmış tütün, 5 otomatik sigara dolum makinesi ve hava kompresörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.