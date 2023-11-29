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        Sakarya'da 78 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 78 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 01:25 Güncelleme: 29.11.2023 - 01:35
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        Sakarya'da 78 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 78 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

        Cumhuriyet Mahallesi Yuvalak Caddesi'ndeki iki katlı evde ikamet eden Ahmet Yaman'dan iki gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.

        Adrese gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Yaman'ı koltuğun üzerinde hareketsiz buldu.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaman'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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