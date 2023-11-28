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        Sakarya'da, 1 Aralık'ta "Filistin'e Özgürlük Yürüyüşü" düzenlenecek

        "Filistin'e Destek Platformu" üyeleri tarafından Sakarya'da 1 Aralık Cuma günü saat 16.00'da, "Filistin'e Özgürlük Yürüyüşü" gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 21:36 Güncelleme: 28.11.2023 - 21:43
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        Sakarya'da, 1 Aralık'ta "Filistin'e Özgürlük Yürüyüşü" düzenlenecek
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        "Filistin'e Destek Platformu" üyeleri tarafından Sakarya'da 1 Aralık Cuma günü saat 16.00'da, "Filistin'e Özgürlük Yürüyüşü" gerçekleştirilecek.

        Serdivan ilçesinde bir restoranda sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle buluşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Filistin'e Destek Platformu" olarak düzenleyecekleri yürüyüş hakkında bilgi verdi.

        Yalçın, yaptığı konuşmada, Filistin'de soykırım uygulandığını, insanlığın onur ve haysiyetinin ayaklar altına alındığını belirterek, dünyanın yaşananlara duyarsız kaldığını vurguladı.

        Bölgede hayatını kaybedenlerin sayısının 15 bine yaklaştığına işaret eden Yalçın, "Bu soykırım karşısında haysiyetli, onurlu insanların, kamuoyu vicdanını temsil eden sivil kuruluşların, aktivistlerin ve herkesin sesini yükseltmesi gerekiyor. Bu açıdan ülkemizde çeşitli çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Farkındalık oluşturmasını bekledikleri yürüyüşün başlangıcını, Sakarya'dan yapacaklarını kaydeden Yalçın, şunları söyledi:

        "Farklı farklı illerde de gerçekleşecek yürüyüşün başlangıcını buradan yapıyoruz. Sakarya'daki tüm duyarlı insanları, Gazze'deki çocuklar için savunmasız kadınlar ve yaşlılar için hayatını kaybeden insanlara duyulan hassasiyet, hayatta kalması gereken insanlara gösterilen özen için bu yürüyüşe davet ediyoruz. Yürüyüşün, Sakarya'dan Türkiye'ye bir örnek olarak sergilenmesi konusunda herkesi duyarlı davranmaya davet ediyoruz."

        Yalçın, İsrail'e sponsorluk yapan kuruluşlara ilişkin boykotun ciddi farkındalık oluşturduğunu, boykotun kesintisiz devam etmesi gerektiğini belirtti.

        Boykot konusunda geri adım atılmamasının önemli olduğunu aktaran Yalçın, soykırıma sponsorluk yapan firmaların bazılarının, bu süreçte etiket fiyatlarını düşürdüğünü bildirdi.

        Bu durumun boykotun etkisini gösterdiğini vurgulayan Yalçın, "Her fırsatta ifade ettiğimiz cümleyi yine ifade ediyoruz; 'Almazsak ölmeyiz ama alırsak ölecekler." dedi.

        Yalçın, İsrail'e sponsor olan kartlar yerine, yerli ödeme sistemi TROY'u kullanma konusunda hassasiyetin artığına işaret ederek, şöyle konuştu;

        "Bu konuda bilincin çok daha yaygınlaştığını görüyorum. Milletimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Yetkili konfederasyon olarak, 11 hizmet koluyla kurumlarda promosyon sözleşmelerinin sosyal tarafı olarak, 'Ödeme kartlarının, maaş kartlarının altyapısı TROY ödeme sistemi olacak. Visa ve Mastercard konusundaki dayatmalarına asla fırsat vermeyeceksiniz. Sosyal taraf olarak mutlaka yerli ödeme sisteminin geçerli olmasını sağlayacaksınız.' diye teşkilatlarımıza talimat verdik. Bu konuda kararlıyız."

        Yalçın, Sakarya'da 1 Aralık Cuma günü saat 16.00'da Millet Bahçesi'nden, Adapazarı Kültür Merkezi'nin önüne kadar gerçekleştirilecek "Filistin'e Özgürlük Yürüyüşü"ne tüm vatandaşları davet etti.

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