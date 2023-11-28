Sakarya'da Dünya Çocuk Hakları Günü kutlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri'nde (SGM), 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, SGM'lerde çocuklara yönelik eğitimler ve etkinlikler tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Karasu, Geyve, Akyazı ve Sapanca SGM'lerde etkinlikler yapıldı.

İlki Karasu SGM'de düzenlenen programda çocuklar, çocuk haklarının maddelerini okuyarak bilgi edindi. Daha sonra savaşın ortaya çıkardığı mağduriyet sonucunda çocukluğunu yaşayamayanlar için bildiri okundu.

Etkinliklerin ikinci adresi Geyve SGM oldu. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği programda öğrenciler, ellerindeki pankartlarla çocukların da haklarının olduğunu dile getirdi. Ayrıca, günün anlam ve önemini anlatan tanıtım videosu izletildi.

Sapanca ve Akyazı SGM'de ise Filistin'de zulüm gören çocuklara dikkat çekilerek farkındalık sağlandı.