Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gazze'de sahra hastanesi kuracağız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Belirlenen noktalarda kuracağımız Sahra Hastanesi ile kısa süre sonra burada sağlık hizmeti vereceğiz
Giriş: 28.11.2023 - 18:46 Güncelleme: 28.11.2023 - 20:06
İsrail'in Gazze'deki yıkımıyla ilgili videolu bir görüntü paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Gazze'de sahra hastanesi açacağını duyurdu.
Bakan Koca, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: İşte yaraları kanayan haliyle Gazze. Belirlenen noktalarda kuracağımız Sahra Hastanesi ile kısa süre sonra burada sağlık hizmeti vereceğiz.