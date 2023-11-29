Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrilen ağaç ulaşımı aksattı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrilen ağaç ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 00:37 Güncelleme: 29.11.2023 - 00:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrilen ağaç ulaşımı aksattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrilen ağaç ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Sapanca-Adapazarı kara yolunun Uzunkum mevkisinde rüzgarın gece etkisini artırmasıyla ağaç yola devrildi, Adapazarı istikametinde ulaşım kısmen aksadı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, ağacın devrildiği bölgede ulaşımı kontrollü sağladı.

        İtfaiye ekiplerinin ağacı motorlu testereyle keserek kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

        Öte yandan şiddetli rüzgar nedeniyle ilçe merkezi girişinde bulunan bir iş yerinin tabelası koptu, bazı çöp konteynerleri devrildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Geçici ateşkeste rehine takası başladı
        Geçici ateşkeste rehine takası başladı
        İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik
        İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik
        Hamas, Elon Musk'ı Gazze'ye davet etti
        Hamas, Elon Musk'ı Gazze'ye davet etti
        Fenerbahçe derneklerinden ortak bildiri!
        Fenerbahçe derneklerinden ortak bildiri!
        Seçil Erzan olayında kimlerin suçu var?
        Seçil Erzan olayında kimlerin suçu var?
        Seher'i yönlendiren İsmail Hoca kim?
        Seher'i yönlendiren İsmail Hoca kim?
        Netanyahu hükümeti dağılacak mı?
        Netanyahu hükümeti dağılacak mı?
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti
        Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?

        Benzer Haberler

        Sakarya'da yangın çıkan mangal kömürü üretim tesisinde hasar oluştu
        Sakarya'da yangın çıkan mangal kömürü üretim tesisinde hasar oluştu
        Sakarya'da, 1 Aralık'ta "Filistin'e Özgürlük Yürüyüşü" düzenlenecek
        Sakarya'da, 1 Aralık'ta "Filistin'e Özgürlük Yürüyüşü" düzenlenecek
        Sakarya'da belediyenin tesisinde 3 ayda 10 ton sebze ve meyve kurusu üretil...
        Sakarya'da belediyenin tesisinde 3 ayda 10 ton sebze ve meyve kurusu üretil...
        Sakarya Ticaret Borsası
        Sakarya Ticaret Borsası
        Sakarya'da Dünya Çocuk Hakları Günü kutlandı
        Sakarya'da Dünya Çocuk Hakları Günü kutlandı
        Sakarya'daki darbe girişimi davasında 145 sanığın yeniden yargılanmasına de...
        Sakarya'daki darbe girişimi davasında 145 sanığın yeniden yargılanmasına de...