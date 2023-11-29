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        Ferizli'de ruh ve beden sağlığı seminerde ele alındı

        Ferizli'de ruh ve beden sağlığı konusunda seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 08:54 Güncelleme: 29.11.2023 - 09:01
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        Ferizli'de ruh ve beden sağlığı seminerde ele alındı
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        Ferizli'de ruh ve beden sağlığı konusunda seminer düzenlendi.

        Ferizli İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Ferizli Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca belediyenin sosyal tesislerinde düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Hasan Balcı, ilçede sık sık sağlıkla ilgili program ve toplantılar yaptıklarını söyledi.

        Ev hanımlarını, öğrencileri ve gençleri uzmanlarla bilgilendirmeye devam edeceklerini aktaran Balcı, "Vatandaşlarımızın yüksek katılımından memnunuz. Programların hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Ferizli İlçe Sağlık Müdürü Gülşah Yılmaz da katılımcılara teşekkürlerini iletti.

        Kurum müdürleri ve mahalle muhtarlarının katıldığı seminerde, konunun uzmanları beden ve ruh sağlığı konusunda bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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