Ferizli'de ruh ve beden sağlığı seminerde ele alındı Ferizli'de ruh ve beden sağlığı konusunda seminer düzenlendi.

Ferizli'de ruh ve beden sağlığı konusunda seminer düzenlendi.

Ferizli İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Ferizli Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca belediyenin sosyal tesislerinde düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Hasan Balcı, ilçede sık sık sağlıkla ilgili program ve toplantılar yaptıklarını söyledi.

Ev hanımlarını, öğrencileri ve gençleri uzmanlarla bilgilendirmeye devam edeceklerini aktaran Balcı, "Vatandaşlarımızın yüksek katılımından memnunuz. Programların hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Ferizli İlçe Sağlık Müdürü Gülşah Yılmaz da katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Kurum müdürleri ve mahalle muhtarlarının katıldığı seminerde, konunun uzmanları beden ve ruh sağlığı konusunda bilgi verdi.