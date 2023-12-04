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        Sakarya'da öğrenciler, engellilerin yaşadığı zorlukları deneyerek tecrübe etti

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde öğrenciler, oluşturan parkurda engellilerin yaşadığı zorlukları tecrübe etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 14:14 Güncelleme: 04.12.2023 - 14:19
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        Sakarya'da öğrenciler, engellilerin yaşadığı zorlukları deneyerek tecrübe etti
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde öğrenciler, oluşturan parkurda engellilerin yaşadığı zorlukları tecrübe etti.

        Genç İHH Sakarya ve Karasu temsilcilikleri tarafından Karasu Şehit İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi bahçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli parkuru oluşturuldu.

        Öğrenciler, bu parkuru gözleri bağlı şekilde ve tekerlekli sandalyeyle geçerek, engelli vatandaşların yaşadığı zorlukları tecrübe etti.

        Genç İHH Sakarya Sorumlusu Zeynep Didar Sağdıç, etkinlik hakkında bilgi vererek, "Empati parkurunda amacımız, günlük yaşantılarında engelli vatandaşların yaşadığı zorlukları ve nasıl engellerle karşılaştığını göstermek istedik." ifadelerini kullandı.

        Genç İHH Karasu Aktif Birim Başkanı Rabia Öztürk de çeşitli nedenlerle sosyal yaşam alanlarında engellerle karşılaşan bireylere yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Hayata onların penceresinden bakabilmeyi sağlamaya çalıştık." dedi.

        Okul öğrencilerinden Nisanur Şenek de parkurda zor anlar yaşadığını belirterek, engellilerin zor şartlar altında yaşadığını anladığını kaydetti.

        Betül Pekmezci de parkuru hazırlayanlara teşekkür ederek, "Bu duyguyu tatmamıza yardımcı oldu. Benim de yürüme engelli arkadaşım var. Onu anlamam için faydalı oldu. Sokakta gördüğümde daha çok yardım edeceğim." ifadelerini kullandı.

        Poyraz İsmail Göçmen de parkuru geçerken zorlandığını vurgulayarak, "Engelliler için daha iyi bir zihniyete sahip oldum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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