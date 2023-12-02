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        Sakarya'da doktorlar Filistin için "sessiz yürüyüş" düzenledi

        Sakarya'da doktorlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 16:40 Güncelleme: 02.12.2023 - 16:50
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        Sakarya'da doktorlar Filistin için "sessiz yürüyüş" düzenledi
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        Sakarya'da doktorlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Millet Bahçesi önünde toplanan doktorlar, "Hastaneler, bebekler, çocuklar, kadınlar ve siviller hedef olamaz" yazılı pankart taşıyarak yürüyüşe geçti.

        Çark Caddesi'ndeki Amerikan fast food zincir restoranın önünde kısa süre bekleyen grup, daha sonra yürüyüşe devam etti.

        Doktorlar slogan atmadan Adapazarı Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü.

        Grup adına açıklama yapan doktor Osman Salih Toprak, İsrail'in, Filistin'de on yıllardır uyguladığı sistematik işgal ve zulmün, 7 Ekim'den bu yana soykırımdan başka hiçbir kelimeyle anlatılamayacak boyutlara ulaştığını ve dünyanın gözü önünde devam ettiğini kaydetti.

        Toprak, insan hakları ve uluslararası hukuk kuralları ihlal edilerek hastanelerin hedef alındığını, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının elektriksiz, ilaçsız, oksijensiz şartlarda tedavi sunmak için destansı bir mücadele verdiğini, tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmeti sunumunun engellendiğini belirterek, "Hekimler, sağlık çalışanları ve hastalar hedef değildir, olamaz. Bu saldırılar açık bir savaş suçudur." dedi.

        Yürüyüşü yaygınlaştırmaya kararlı olduklarını dile getiren Toprak, başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere tüm dünyadaki hekim, sağlık çalışanı ve vicdanlı insanları harekete geçmeye çağırdıklarını anlattı.

        Toprak, yaşananlara karşı tepkilerini her şekilde göstermeye kararlı olduklarını vurgulayarak, "Bu sebeple hekimler olarak tüm meslektaşlarımızı, Gazzeli kardeşlerimize yapılan zulme açıktan desteğini bildiren ilaç firmalarını boykot etmeye davet ediyoruz. Ayrıca Sağlık Bakanlığımıza da hastane eczanelerinde muadil ilaç kullanma çağrısında bulunuyoruz. Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sindirilmeyeceğiz. Sabırla azimle hekimler olarak zulme karşı 'dur' diye haykıranlar olacağız." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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