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        Tartıştığı husumetlisi ile araya gireni tabanca ile vurdu; 2 yaralı

        SAKARYA'daŞafak Cebeci (43), tartıştığı husumetlisi Mehmet Taş (38) ile araya giren M.B.'yi tabanca ile vurarak yaraladı. O anlar kameraya yansırken, kaçan şüpheli aranıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 11:58 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:00
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        Tartıştığı husumetlisi ile araya gireni tabanca ile vurdu; 2 yaralı
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        SAKARYA'daŞafak Cebeci (43), tartıştığı husumetlisi Mehmet Taş (38) ile araya giren M.B.'yi tabanca ile vurarak yaraladı. O anlar kameraya yansırken, kaçan şüpheli aranıyor.

        Olay, 3 Aralık'ta gece saatlerinde Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Şafak Cebeci ile husumetlisi Mehmet Taş, bir iş yerinin önünde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada darbedilen Şafak Cebeci, belinden çıkardığı tabanca ile ateş açtı. Taş ile kavgayı ayırmaya çalışan iş yeri sahibi M.B., bacaklarından vuruldu. M.B., kendi aracıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderken, Taş ambulans ile aynı hastaneye kaldırıldı. Yaralılar tedavileri sonrası taburcu edilirken, polis kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Diğer yandan olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ikilinin kavgası ile Şafak Cebeci'nin 2 kişiyi vurduğu anlar yer aldı. Soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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